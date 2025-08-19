Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Jorge Rausch regañó a los participantes de MasterChef Celebrity y les quitó beneficio

El chef Jorge Rausch les llamó la atención a los participantes de MasterChef Celebrity y les puso 'castigo' por esta razón.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Jorge Rausch tomó medidas con los participantes
Jorge Rausch les hizo llamado de atención a los participantes. (Foto Canal RCN)

En el capítulo de MasterChef Celebrity del 19 de agosto las celebridades se enfrentaron a un reto de caja misteriosa tras la salida del actor Jorge Herrera.

¿Por qué Jorge Rausch regañó a los participantes de MasterChef Celebrity?

Los participantes ingresaron con su tradicional himno previo al reto de la jornada y con sensaciones encontradas por la eliminación de su compañero.

Previo a conocer las reglas y condiciones del reto del día, Claudia Bahamón les anunció a los participantes que había una novedad en ese reto y era que no habría pin de inmunidad.

Los participantes quedaron en shock al enterarse que no habría pin y que a cambio habría un beneficio secreto.

Ante la queja de algunos participantes, el chef Jorge Rausch intercedió y aseguró que no habría pin por justa razón y esta era porque habían tenido una entrada 'floja' a la cocina.

Fue floja la entrada, como la entrada no fue buena, no hay pin.

Jorge Rausch les llamó la atención a participantes de MasterChef Celebrity. (Foto Canal RCN)

¿Cómo reaccionaron los participantes al llamado de atención de Jorge Rausch?

La noticia de Claudia Bahamón y el llamado de atención de Jorge Rausch tomó por sorpresa a los participantes que expresaron su desacuerdo y hasta intriga luego que la presentadora anunciara que podría ser una ventaja no tan buena.

Ante esto, algunos participantes como Carolina Sabino expresó su desacuerdo con el llamado de atención de Jorge Rausch al asegurar que no todos le estaban colocando el mismo empeño a las cantadas al inicio de los retos.

Pero eso no es culpa de todos.

Asimismo, otros participantes como Valeria Aguilar aseguraron que les habían sembrado terror previo al reto de caja misteriosa.

Nos metieron mucho terror.

Por otra parte, algunos con la advertencia del beneficio que tendría la prueba dijeron de manera irónica que entonces preferían no ganárselo.

La ventaja mala, entonces ya vámonos.

¿Cuál es la ventaja que remplazó al pin de inmunidad en el reto del 18 de agosto en MasterChef?

Hasta el momento ni la presentadora, ni los jurados han revelado cuál será ese beneficio que habrá en lugar del ansiado pin de inmunidad.

Por eso, no te puedes perder ningún detalle de MasterChef Celebrity y lo puedes hacer desde la app del Canal RCN totalmente gratis haciendo clic acá.

