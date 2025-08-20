Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Bogotá lanza portal para reportar y encontrar mascotas perdidas: así funciona

Bogotá lanza portal para reportar y encontrar mascotas perdidas, así funciona y ayuda a reunir a familias con sus animales.

Tatiana Munevar Villamil
Bogotá lanza portal para reportar y encontrar mascotas perdidas
Bogotá lanza portal para reportar y encontrar mascotas perdidas

Los datos del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) muestran una realidad compleja: se estima que hay más de 66.000 perros en situación de calle y alrededor de 11.000 abandonos anuales. Además, diariamente entre 10 y 20 mascotas, entre perros y gatos, se extravían, y muchas veces los dueños no saben cómo reportar su pérdida.

Este panorama llevó a las autoridades a buscar soluciones para que las familias no pierdan el contacto con sus fieles compañeros.

¿Qué ofrece el portal para que las mascotas perdidas regresen a casa?

La Alcaldía de Bogotá, a través del IDPYBA, lanzó el sitio web “Perros y gatos buscan su hogar”, una plataforma diseñada para centralizar avisos sobre mascotas desaparecidas y halladas. Esta herramienta funcionará como un punto de encuentro virtual, donde los ciudadanos podrán registrar fotografías, descripciones y datos de contacto de sus animales.

Bogotá lanza portal para reportar y encontrar mascotas perdidas
Bogotá lanza portal para reportar y encontrar mascotas perdidas

Antonio Hernández Llamas, director del IDPYBA, explicó: “Bogotá es una ciudad profundamente animalista y cada vez más consciente de la necesidad de habilitar canales de reencuentro entre nuestros animales de compañía y sus hogares perdidos; por esa razón habilitamos este espacio para que todos encontremos un sitio donde buscar a nuestros familiares peludos extraviados”.

¿Cómo podrán los ciudadanos interactuar con la plataforma de mascotas?

La página web permitirá a los usuarios subir información directamente, siempre con autorización previa, para fines de localización y eventual reencuentro. El IDPYBA aclara que no verificará los datos ni actuará como intermediario; su función es garantizar que el portal funcione correctamente como espacio de consulta.

Cada publicación incluirá fotografía, lugar y fecha del extravío o hallazgo, características físicas del animal y los datos de contacto del propietario. De esta manera, cualquier persona que encuentre una mascota o busque a la suya tendrá un recurso para compartir información y establecer contacto.

¿Por qué esta iniciativa es un paso importante para las mascotas en Bogotá?

Este nuevo portal se suma a otras estrategias del Distrito para fomentar la adopción responsable y la tenencia consciente. Desde jornadas de esterilización hasta campañas de hogares temporales, Bogotá busca que los animales reciban la atención que merecen.

Con el lanzamiento oficial previsto para el 22 de agosto de 2025, “Perros y gatos buscan su hogar” promete ser una luz de esperanza para los dueños y una muestra del compromiso de la ciudad con el bienestar animal, reconociendo que las mascotas son, sin duda, miembros importantes de la familia.

