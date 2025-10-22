Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Así reaccionó Luisa Fernanda W al hablar de los hombres que desaparecen sin explicación

Luisa Fernanda W envió contundente reflexión a los hombres que aplican el ‘ghosting’.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Luisa Fernanda W sobre los hombres que “ghostean”
Luisa Fernanda W lanzó una fuerte opinión sobre los hombres que ‘ghostean’ a las mujeres. (Foto: Canal RCN)

Luisa Fernanda W sorprendió a sus millones de seguidores con un video en el que abordó el fenómeno del ghosting, mostrando así su nueva faceta de contenido.

Artículos relacionados

¿Qué piensa Luisa Fernanda W sobre el ghosting?

La creadora de contenido se sinceró sobre este comportamiento, que ocurre cuando una persona desaparece sin dar explicaciones, dejando a la otra con dudas y preguntas sin respuesta.

La influencer explicó que decidió tocar este tema porque muchas personas han vivido esta situación y tienden a culparse sin motivo.

Artículos relacionados

“Uno se lo cuestiona todo, pero quien realmente quiere estar, no se desaparece”, aseguró en su reflexión, donde también enfatizó la importancia del amor propio y la madurez emocional.

Para la influencer, el ghosting no solo es una falta de comunicación, sino una muestra del nivel emocional de quien lo practica.

Luisa Fernanda W sobre los hombres que “ghostean”
Luisa Fernanda W lanzó una fuerte opinión sobre los hombres que ‘ghostean’ a las mujeres. (Foto: Canal AFP)

Según ella, las personas que evitan cerrar ciclos prefieren huir antes que enfrentar una conversación honesta. Pues en su opinión, esta actitud refleja más sobre quien desaparece que sobre quien fue ignorado.

En el video Luisa Fernanda W animó a sus seguidoras a no tomar el ghosting como algo personal. En lugar de buscar explicaciones o volverse “detectives”, recomendó agradecer mentalmente por la claridad que la situación deja.

“Dale gracias a la vida por mostrarte que ahí no era”, expresó, sugiriendo que esta experiencia puede convertirse en una oportunidad para reafirmar el valor propio.

Luisa Fernanda W sobre los hombres que “ghostean”
Luisa Fernanda W lanzó una fuerte opinión sobre los hombres que ‘ghostean’ a las mujeres. (Foto: Canal RCN)

¿Cómo enfrentar el ghosting según Luisa Fernanda W?

Entre los consejos que compartió, destacó no quedarse esperando respuestas y seguir adelante con serenidad. Para ella, el amor propio es la clave para superar este tipo de experiencias y mantener la calma ante la incertidumbre.

Artículos relacionados

“En el pasado, si veía actitudes ambiguas, me alejaba de inmediato”, recordó. Finalmente, Luisa Fernanda W concluyó que, aunque el ghosting parece estar de moda, la madurez emocional sigue siendo poco común.

“Los fantasmas solo asustan al principio”, dijo, invitando a sus seguidores a cuidar su paz interior.

Por supuesto su publicación tiene cientos de ‘me gustas’ y miles de comentarios en los que los usuarios elogian a Luisa Fernanda W por el cambio que ha tenido en su contenido.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

El escalofriante presentimiento de la hija de Baby Demoni antes de su fallecimiento Influencers

Hija de Baby Demoni, de solo 7 años, habría presentido la muerte de su madre

La hija de Baby Demoni habría tenido un presentimiento antes de la muerte de su madre, según personas cercanas a la influencer.

Aida Victoria Merlano reveló decisión que quiere sobre su hijo Aída Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano genera controversia al revelar cambio físico que quiere hacerle a su hijo

Aida Victoria Merlano les confesó a sus seguidores el cambio físico que quiere hacerle a su hijo Emiliano y divide opiniones.

Lo que dijo Daniela Duque de la nueva pareja de Andy Rivera dejó a todos en shock Andy Rivera

Expareja de Andy Rivera rompió el silencio y opinó sobre su nueva relación

Durante una ronda de preguntas en redes, Daniela Duque habló sin filtros de su relación con Andy Rivera y la cercanía con su nueva pareja, Xime Mua.

Lo más superlike

Violeta Bergonzi reveló el procedimiento médico que se realizó en el pasado: ¿de cuál se trata? Violeta Bergonzi

Violeta Bergonzi reveló el procedimiento médico que se realizó en el pasado: ¿de cuál se trata?

Violeta Bergonzi de MasterChef confesó qué procedimiento se realizó en el pasado y fans dividen opiniones en redes.

Beéle rompió se pronunció en redes tras reciente colaboración con Shakira y Ed Sheeran Shakira

Beéle se pronunció en redes tras reciente colaboración con Shakira y Ed Sheeran: ¿qué dijo?

¡Llegó la App de RCN Radio! Sintonízate con noticias, música y deportes en vivo Tecnología

¡Llegó la App de RCN Radio! Sintonízate con noticias, música y deportes en vivo

MasterChef Celebrity Colombia

Patricia Grisales entró al Top 9 de MasterChef Celebrity y conmovió con mensaje: “Celebro la vida”

Belinda actúa en el escenario frente al Ayuntamiento de París durante el desfile de L'Oréal Paris. Belinda

Belinda rompió en llanto en pleno concierto, ¿cuál fue la razón?