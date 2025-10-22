Así reaccionó Luisa Fernanda W al hablar de los hombres que desaparecen sin explicación

Luisa Fernanda W sorprendió a sus millones de seguidores con un video en el que abordó el fenómeno del ghosting, mostrando así su nueva faceta de contenido.

¿Qué piensa Luisa Fernanda W sobre el ghosting?

La creadora de contenido se sinceró sobre este comportamiento, que ocurre cuando una persona desaparece sin dar explicaciones, dejando a la otra con dudas y preguntas sin respuesta.

La influencer explicó que decidió tocar este tema porque muchas personas han vivido esta situación y tienden a culparse sin motivo.

“Uno se lo cuestiona todo, pero quien realmente quiere estar, no se desaparece”, aseguró en su reflexión, donde también enfatizó la importancia del amor propio y la madurez emocional.

Para la influencer, el ghosting no solo es una falta de comunicación, sino una muestra del nivel emocional de quien lo practica.

Luisa Fernanda W lanzó una fuerte opinión sobre los hombres que ‘ghostean’ a las mujeres. (Foto: Canal AFP)

Según ella, las personas que evitan cerrar ciclos prefieren huir antes que enfrentar una conversación honesta. Pues en su opinión, esta actitud refleja más sobre quien desaparece que sobre quien fue ignorado.

En el video Luisa Fernanda W animó a sus seguidoras a no tomar el ghosting como algo personal. En lugar de buscar explicaciones o volverse “detectives”, recomendó agradecer mentalmente por la claridad que la situación deja.

"Dale gracias a la vida por mostrarte que ahí no era", expresó, sugiriendo que esta experiencia puede convertirse en una oportunidad para reafirmar el valor propio.

¿Cómo enfrentar el ghosting según Luisa Fernanda W?

Entre los consejos que compartió, destacó no quedarse esperando respuestas y seguir adelante con serenidad. Para ella, el amor propio es la clave para superar este tipo de experiencias y mantener la calma ante la incertidumbre.

“En el pasado, si veía actitudes ambiguas, me alejaba de inmediato”, recordó. Finalmente, Luisa Fernanda W concluyó que, aunque el ghosting parece estar de moda, la madurez emocional sigue siendo poco común.

“Los fantasmas solo asustan al principio”, dijo, invitando a sus seguidores a cuidar su paz interior.

Por supuesto su publicación tiene cientos de ‘me gustas’ y miles de comentarios en los que los usuarios elogian a Luisa Fernanda W por el cambio que ha tenido en su contenido.