Reconocida actriz es viral por pedirle matrimonio a su pareja

Reconocida actriz rompió los estándares al sorprender a su pareja con una propuesta de matrimonio: todo quedó en video.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Impactante gesto: actriz famosa le propone matrimonio a su pareja
Actriz famosa causa revuelo al ser quien propone matrimonio. (Foto Freepik: freepic.diller).

La reconocida actriz estadounidense Bella Thorne, recordada por ser uno de los rostros de Disney, sorprendió a sus cientos de seguidores con una propuesta bastante inusual: le pidió matrimonio a su pareja Mark Emms.

¿Bella Thorne le pidió matrimonio a su pareja? Esto se sabe

Con una publicación en su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Bella Thorne reveló que había tomado la decisión de pedirle matrimonio su actual pareja, el producto y empresario británico Mark Emms con quien ya lleva varios años de relación.

Actriz reconocida se vuelve viral al pedirle matrimonio a su pareja
Bella Thorne se vuelve viral al pedirle matrimonio a su pareja. (Foto AFP: Chris Delmas).

La actriz reveló que aunque ya se encontraban casados, ella quiso tener este gesto hacia él en su más reciente aniversario. Según comentó, su relación inició tres años atrás, y un año después él le propuso que se casaran, ahora, un año después fue ella quien tomó este importante paso al proponérselo a él y arrodillarse, un gesto que generó criticas en redes sociales.

“Hace 3 años nos conocimos, 1 año después me propuso matrimonio, ahora 1 año después, yo también”

Según se ve en el audiovisual, Bella escogió un acogedor lugar de su casa para realizar la propuesta a su esposo de casarse una vez más mientras se arrodillaba ante él, sin embargo, el hombre decidió ponerse a su altura y aceptar su propuesta.

¿Bella Thorne fue criticada por proponerle matrimonio a su pareja?

Aunque el gesto fue romántico para algunos, teniendo en cuenta que la pareja ya se encuentra casada y fue él el primero en realizar la pedida de mano, otros internautas no estuvieron de acuerdo con este acto, argumentando que es el hombre quien debe siempre realizar la propuesta y arrodillarse ante la mujer.

Viral: Bella Thorne sorprende al proponer matrimonio a su novio
Bella Thorne rompe esquemas y le pide matrimonio a su pareja. (Foto AFP: Vivien Killilea).

Comentarios como “Ni en mis peores ovulaciones”, “Prefiero que me arranquen las uñas con una tenaza antes de hacer eso”, “Cada vez que una mujer pide matrimonio, nacen 1000 princesos”, son algunos de los que destacan en la publicación original.

Sin embargo, hay quienes defendieron a Bella al mencionar que fue un acto lindo para su esposo el hacerlo vivir esta experiencia desde otra perspectiva.

