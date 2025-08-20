Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Estilo de vida y bienestar

Creatina: qué es, para qué sirve y por qué se consume en el gimnasio

La creatina es de los suplementos más populares y recomendados cuando una persona va al gimnasio.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Creatina
Creatina: qué es, para qué sirve y por qué se consume en el gimnasio | Foto Freepik.

Uno de los suplementos que genera distintas interrogantes cuando una persona empieza a ejercitarse es la creatina. Esto se debe que hay diversas manifestaciones de la misma y por eso vale la pena conocer para qué sirve.

Artículos relacionados

¿Para qué sirve la creatina?

El escenario digital Infisport explica qué es y para qué sirve la creatina. Lo primero que se determina es que la forma de creatina (suplemento dietario) que tiene más investigaciones es la monohidratada a la cual se le adjunta la capacidad del incremento del músculo, mientras que, ayuda a mejorar el rendimiento en el ejercicio anaeróbico, volumen de entrenamiento, fuerza, potencia y masa muscular.

Otro de los beneficios de la creatina lo determina la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva, pues se le adjunta la posibilidad de la recuperación después de realizar actividad física. Inclusive, este suplemento podría ayudar a la concentración.

Creatina en polvo
La creatina sirve para los músculos | Foto Freepik.

Al ser un suplemento, es necesario consultar con expertos. Las recomendaciones que más abundan es la del consumo de creatina monohidratada debido a que dan mayor absorción para el músculo, tampoco se degrada. "Casi el 99% del total ingerido por vía oral es absorbida por los músculos o excretada en la orina", según el mencionado escenario deportivo.

Artículos relacionados

¿En qué presentaciones hay creatina?

El Centro Médico ABC dice que la creatina es clave en la generación de energía que resulta ser positiva para hacer ejercicio, se produce en el organismo, pero no se encuentra como tal en un alimento.

En la misma línea, la creatina puede tomarse en presentaciones como polvo, cápsulas o tabletas. Si bien hay varias formas disponibles, lo fundamental es asegurarse de que sea creatina monohidratada, ya que es la forma más habitual y recomendada; algo en lo que concuerda con lo dicho al principio.

¿Para qué sirve la creatina en el gimnasio?

Finalmente, la creatina sirve en el gimnasio porque da fuerza y resistencia, pero no se le adjunta directamente al hecho de que las personas suban de peso.

Creatina
La creatina se suele consumir para ir al gimnasio | Foto Freepik.oma

Artículos relacionados

Así las cosas, se recomienda ingerir el suplemento dietario de creatina, pero si se experimentan efectos poco propicios hay que prescindir. Además, siempre con la orientación adecuada y especializada.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Estilo de vida y bienestar

Dormir Curiosidades

¿Qué significa que algunas personas no puedan dormir con luz?, según la psicología

Aquellos que no pueden conciliar sueño ni con la más mínima cantidad de luz tienen cierta personalidad.

IA Salud

¿Qué es la “psicosis por IA”?, así podría estar padeciéndola sin darse cuenta

Puede que la IA traspase los límites y, con ello, el bienestar de las personas se vea impactado con notables síntomas de psicosis.

Felicidad Curiosidades

Conoce la lista de frases que cambian la manera de ver la vida tan pronto se leen

Existen palabras que al interpretarlas las personas transforman la concepción de su diario vivir.

Lo más superlike

Exnovio de Laura González Influencers

Exnovio de Laura G vuelve a arremeter contra ella y hace sorprendente revelación

El exnovio de la modelo Laura G volvió a hablar de ella e hizo polémicas declaraciones.

El reciente cambio de Ninel Conde en su rostro desató una ola de críticas Talento internacional

Ninel Conde emociona a sus fans al revelar su regreso a Colombia con nuevo show

Talento internacional

El estado de salud del Rey Carlos III genera nuevas dudas tras reciente aparición: ¿qué se sabe?

¡Impacto en el escenario! Katy Perry recibe descarga eléctrica en su concierto Talento internacional

Katy Perry sufrió descarga eléctrica en pleno concierto

David Sanín se llevó misteriosa ventaja en MasterChef MasterChef Celebrity Colombia

David Sanín ganó reto en MasterChef Celebrity y se llevó misteriosa ventaja, ¿cuál fue?