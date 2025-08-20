Creatina: qué es, para qué sirve y por qué se consume en el gimnasio

Uno de los suplementos que genera distintas interrogantes cuando una persona empieza a ejercitarse es la creatina. Esto se debe que hay diversas manifestaciones de la misma y por eso vale la pena conocer para qué sirve.

¿Para qué sirve la creatina?

El escenario digital Infisport explica qué es y para qué sirve la creatina. Lo primero que se determina es que la forma de creatina (suplemento dietario) que tiene más investigaciones es la monohidratada a la cual se le adjunta la capacidad del incremento del músculo, mientras que, ayuda a mejorar el rendimiento en el ejercicio anaeróbico, volumen de entrenamiento, fuerza, potencia y masa muscular.

Otro de los beneficios de la creatina lo determina la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva, pues se le adjunta la posibilidad de la recuperación después de realizar actividad física. Inclusive, este suplemento podría ayudar a la concentración.

La creatina sirve para los músculos | Foto Freepik.

Al ser un suplemento, es necesario consultar con expertos. Las recomendaciones que más abundan es la del consumo de creatina monohidratada debido a que dan mayor absorción para el músculo, tampoco se degrada. "Casi el 99% del total ingerido por vía oral es absorbida por los músculos o excretada en la orina", según el mencionado escenario deportivo.

¿En qué presentaciones hay creatina?

El Centro Médico ABC dice que la creatina es clave en la generación de energía que resulta ser positiva para hacer ejercicio, se produce en el organismo, pero no se encuentra como tal en un alimento.

En la misma línea, la creatina puede tomarse en presentaciones como polvo, cápsulas o tabletas. Si bien hay varias formas disponibles, lo fundamental es asegurarse de que sea creatina monohidratada, ya que es la forma más habitual y recomendada; algo en lo que concuerda con lo dicho al principio.

¿Para qué sirve la creatina en el gimnasio?

Finalmente, la creatina sirve en el gimnasio porque da fuerza y resistencia, pero no se le adjunta directamente al hecho de que las personas suban de peso.

La creatina se suele consumir para ir al gimnasio | Foto Freepik.oma

Así las cosas, se recomienda ingerir el suplemento dietario de creatina, pero si se experimentan efectos poco propicios hay que prescindir. Además, siempre con la orientación adecuada y especializada.