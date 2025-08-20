¿Qué es la “psicosis por IA”?, así podría estar padeciéndola sin darse cuenta
Puede que la IA traspase los límites y, con ello, el bienestar de las personas se vea impactado con notables síntomas de psicosis.
La revolución tecnológica ha hecho de las suyas y eso no solo tiene que ver con las herramientas, sino que también influye en el estilo de vida y bienestar. En consecuencia, hay expertos que no descartan lo que se está llamando como “psicosis por IA”.
¿Qué es la "psicosis por IA"?
El uso excesivo y la normalización de la IA como ChatGPT está siendo analizado. De acuerdo con datos señalados en The Washington Post, dependiendo de la información que da la herramienta tecnológica, son notorias creencias que no son ciertas, a la vez que delirios e incluso una realidad apartada.
En el reporte, se dice que el término de la psicosis por la inteligencia artificial es protagonista porque su uso es predominante. Las cifras apuntan a 700 millones de usuarios semanales en ChatGPT.
Sin embargo, se detalla que no hay, por ahora, un diagnóstico para dar fundamento a que una persona sufra “psicosis por IA”, pero lo que sí se puede decir es que está en investigación.
Para la docente de la Escuela de Medicina de Stanford Ashleigh Golden, en diálogo con el citado medio de Estados Unidos, la cuestión nació con base en un "patrón emergente" que preocupa con la presencia de delirios.
¿Qué les pasa a las personas con "psicosis por IA"?
Entre las posturas, un síntoma sería el de no saber identificar entre lo que es real y es falso producto de las interacciones con IA, así lo determina el psiquiatra Jon Kole.
En otras palabras, podrían nacer creencias que no tienen ni un mínimo tinte de verdad y, de manera conjunta, relaciones "sólidas" con IA que aparta a la persona de la realidad en la que vive.
Inclusive, ha habido casos de hospitalización. El psiquiatra Keith Sakata de la Universidad de California ha tenido que hospitalizar una docena de sujetos por psicosis debido a una interacción masiva con IA. Esto podría desencadenar paranoia, pues hasta creen en que el chatbot se comunica con conciencia.
Aunque el número de pacientes relativamente es pequeño, preocupa la tendencia para el estilo de vida y bienestar, ya que no se descarta que por las ideas de la IA se conduzca a una realidad en donde haya m4ltrato, autol3sión, entre otros ítems.