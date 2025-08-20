Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Estilo de vida y bienestar

¿Qué es la “psicosis por IA”?, así podría estar padeciéndola sin darse cuenta

Puede que la IA traspase los límites y, con ello, el bienestar de las personas se vea impactado con notables síntomas de psicosis.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
IA
¿Qué es la “psicosis por IA”? | Foto Freepik.

La revolución tecnológica ha hecho de las suyas y eso no solo tiene que ver con las herramientas, sino que también influye en el estilo de vida y bienestar. En consecuencia, hay expertos que no descartan lo que se está llamando como “psicosis por IA”.

Artículos relacionados

¿Qué es la "psicosis por IA"?

El uso excesivo y la normalización de la IA como ChatGPT está siendo analizado. De acuerdo con datos señalados en The Washington Post, dependiendo de la información que da la herramienta tecnológica, son notorias creencias que no son ciertas, a la vez que delirios e incluso una realidad apartada.

En el reporte, se dice que el término de la psicosis por la inteligencia artificial es protagonista porque su uso es predominante. Las cifras apuntan a 700 millones de usuarios semanales en ChatGPT.

Sin embargo, se detalla que no hay, por ahora, un diagnóstico para dar fundamento a que una persona sufra “psicosis por IA”, pero lo que sí se puede decir es que está en investigación.

Psicosis
Falta sustento para determinar la psicosis por IA | Foto Freepik.

Artículos relacionados

Para la docente de la Escuela de Medicina de Stanford Ashleigh Golden, en diálogo con el citado medio de Estados Unidos, la cuestión nació con base en un "patrón emergente" que preocupa con la presencia de delirios.

¿Qué les pasa a las personas con "psicosis por IA"?

Entre las posturas, un síntoma sería el de no saber identificar entre lo que es real y es falso producto de las interacciones con IA, así lo determina el psiquiatra Jon Kole.

En otras palabras, podrían nacer creencias que no tienen ni un mínimo tinte de verdad y, de manera conjunta, relaciones "sólidas" con IA que aparta a la persona de la realidad en la que vive.

Inclusive, ha habido casos de hospitalización. El psiquiatra Keith Sakata de la Universidad de California ha tenido que hospitalizar una docena de sujetos por psicosis debido a una interacción masiva con IA. Esto podría desencadenar paranoia, pues hasta creen en que el chatbot se comunica con conciencia.

IA, desespero
La IA puede comunicar información que no es real | Foto Freepik.

Artículos relacionados

Aunque el número de pacientes relativamente es pequeño, preocupa la tendencia para el estilo de vida y bienestar, ya que no se descarta que por las ideas de la IA se conduzca a una realidad en donde haya m4ltrato, autol3sión, entre otros ítems.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Estilo de vida y bienestar

Felicidad Curiosidades

Conoce la lista de frases que cambian la manera de ver la vida tan pronto se leen

Existen palabras que al interpretarlas las personas transforman la concepción de su diario vivir.

Vacaciones Viajes

Así disfrutan las vacaciones quienes más las aprovechan, ¿usted lo hace?

Son seis las cosas o características que permiten identificar a aquellas personas que realmente disfrutan de sus vacaciones.

Amor propio Salud

Psicólogo revela la verdad: esto es lo que realmente significa quererse a uno mismo

En famoso psicólogo Walter Riso confiesa lo que implica no solo quererse a uno mismo, sino también tener una buena autoestima.

Lo más superlike

Luisa Fernanda W Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W rompe el silencio y explica por qué no muestra a su mamá en videos

Luisa Fernanda W aclaró la razón por la que su mamá prefiere mantenerse alejada de sus videos y redes sociales.

Elon Musk Elon Musk

La ambiciosa predicción que Elon Musk hizo hace 22 años y ahora está sucediendo

¡Impacto en el escenario! Katy Perry recibe descarga eléctrica en su concierto Talento internacional

Katy Perry sufrió descarga eléctrica en pleno concierto

Angelique Boyer revive con cariño su paso por Teresa Talento internacional

Angelique Boyer comparte tierno recuerdo: “15 años de este proyecto que me cambió la vida…”

David Sanín se llevó misteriosa ventaja en MasterChef MasterChef Celebrity Colombia

David Sanín ganó reto en MasterChef Celebrity y se llevó misteriosa ventaja, ¿cuál fue?