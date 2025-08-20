Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La ambiciosa predicción que Elon Musk hizo hace 22 años y ahora está sucediendo

En 2003 Elon Musk dio unas palabras que pasados los años hoy en día se están cumpliendo.

Omar Murcia Salazar
Elon Musk
Foto Allison Robbert / AFP.

A Elon Musk se le asocia con dinero. El magnate sudafricano no deja de llamar la atención por sus proyectos de expansión tecnológica.

Al ser de los empresarios más influyentes en el mundo, las palabras de Musk son de gran interés, incluso las que dijo en el pasado. En ese sentido, resonó una predicción que comunicó hace 22 años y tal parece que para este año 2025 es una realidad.

¿Qué dijo Elon Musk hace 22 años?

De acuerdo con información en el portal especializado en tecnología FayerWayer, en 2003, durante una charla en Stanford, Musk señaló que el elevado costo de los lanzamientos al espacio se debía a que era como “desechar el avión tras cada vuelo”. Su propuesta fue crear cohetes cuya primera etapa pudiera reutilizarse.

Entonces, lo que en su momento parecía no poderse hacer, actualmente ya es un hecho que logró con su empresa de SpaceX. En lo que lleva de este 2025, se informa que SpaceX ha logrado buenos aterrizajes con la reutilización que ha reducido el costo por lanzamiento.

Elon Musk
Foto Britta Pedersen / AFP.

Pero lo anterior no fue todo, otra de las ideas que vaticinó el magnate sudafricano fue la de la falta de una aplicación de carácter comercial, la cual se encargara de las salidas al espacio. El servicio de internet satelital Starlink puede hacerlo.

Y es que con el impacto de Starlink, SpaceX ganó terreno. El mencionado sitio web sentencia que ha jugado un papel clave en situaciones de conflicto y crisis, al tiempo que introdujo una infraestructura esencial distinta, independiente de los tradicionales sistemas de comunicación en el planeta.

¿Cuál obsesión tiene Elon Musk?

Además, en 2003 Musk dejó clara su obsesión por "volver a la humanidad multi planetaria". Lo cual tendría cabida con Starship, vehículo espacial diseñado por SpaceX bajo la idea de buscar sostenibilidad en Marte.

Marte
Foto Freepik.

Dado el caso en el que la evolución sea contante, la predicción de Musk es valiosa debido a que los conocedores del tema tecnológico auguran que acceder al sistema solar cada vez sería menos imposible.

