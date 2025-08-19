Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La predicción de Stephen Hawking para 2025 que estremece al mundo y se está cumpliendo, ¿qué es?

Stephen Hawking dio apuntes en vida que son interpretados como una visión de lo que pasará poco a poco en el mundo.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Stephen Hawking
La predicción de Stephen Hawking para 2025 que estremece al mundo y se está cumpliendo | Foto Jemal Countess / Getty Images via AFP.

Cuando mencionan a Stephen Hawking, automáticamente lo relacionan con conocimiento y poder. El físico británico se ganó la admiración de la ciencia y, por ende, el mundo puso los ojos sobre él.

Incluso, ya fallecido, es el momento en el que los apuntes y opiniones de Hawking toman relevancia. Gracias a años de investigación, los que siguen al físico tienen en cuenta sus predicciones, mucho más en la época actual donde ha sido notoria la transformación del mundo y la era tecnológica.

En ese sentido, en vida Stephen Hawking se refirió a temas de los que hoy en día la atención es potente. Hace varios años, el británico hizo una predicción para este año, es decir, 2025.

Ya ha pasado más de la mitad de 2025, así que hicieron eco las palabras del físico en el sentido de que se dice que lo que alguna vez dijo ya es toda una realidad en estos tiempos. En otras palabras, algunos sostienen que no se equivocó con lo que visualizó para el mundo.

Stephen Hawking
Stephen Hawking padecía esclerosis lateral amiotrófica | Foto Bryan Bedder / Getty Images via AFP.

¿Cuál es la predicción de Stephen Hawking para 2025?

De acuerdo con Stephen Hawking, para este 2025 la inteligencia artificial (IA) habría pasado los niveles en lo que tiene que ver con su capacidad y funcionamiento. A partir de ello, la herramienta tecnológica transformaría el modo de vivir de las personas, especialmente en el trabajo y la interacción.

Las palabras de Hawking concuerdan con varios reconocidos rostros, quienes también auguran la evolución de la IA. De hecho, no se descarta el riesgo de que, en algún momento, la inteligencia artificial se libere hasta el punto en el que no pueda ser controlada por el ser humano y destruya.

La consecuencia de lo anterior es porque se estaría incorporando la IA en todo; a raíz de esto, los trabajos han venido cambiando.

¿Qué solución propuso Stephen Hawking a su predicción?

Aunque esto tan solo es el comienzo, la mayoría aprueba la predicción de Hawking en torno a que el trabajo y producción iba a transformarse con la IA, lo que conduce a la necesidad de repartir de manera más justa el empleo y los ingresos para evitar caer en una dinámica que aumente aún más las desigualdades sociales.

IA
La IA está realizando acciones humanas | Foto Freepik.

Para finalizar, Stephen llegó a sostener la demanda de establecer leyes y regulaciones para un uso responsable y seguro de la IA.

