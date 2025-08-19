Christian Nodal, Ángela Aguilar y Cazzu: ¿Cuánto tiempo hay que esperar tras una ruptura amorosa?

Todo un revuelo ha generado recientes declaraciones del cantante mexicano Christian Nodal respecto a su vida amorosa. Esto se debe a que el artista rompió el silencio en torno a la ruptura con Cazzu y el matrimonio con Ángela Aguilar.

¿Christian Nodal le guardó luto a Cazzu?

Se sabía que Nodal había empezado una nueva relación con Aguilar tras terminar con Cazzu, pero de lo que no se tenía el conocimiento es que todo fue relativamente rápido. En entrevista con la periodista Adela Micha en el programa 'La Saga', Christian dijo lo que muchos no sabían y eso provocó de todo un poco.

Uno de los puntos más controversiales fue cuando el intérprete de Ya no somos ni seremos confesó que terminó con Cazzu y pasaron pocos días para que se involucrara sentimentalmente con Ángela; de hecho, se casaron y esto ocurrió en menos de un mes.

A raíz de ello, los internautas comenzaron a escribir que el cantante no le guardó luto a la rapera argentina, mucho más porque tienen una hija.

Pues bien, también nació la interrogante de cuánto es el tiempo que se debería esperar para tener una nueva relación tras una ruptura amorosa. Son múltiples las posturas que hay al respecto.

Christian Nodal y Cazzu tienen una hija | Foto Frazer Harrison / Getty Images via AFP.

¿Cuánto tiempo hay que esperar para tener una nueva relación tras una ruptura amorosa?

Por ejemplo, en el pódcast del speaker y autor en relaciones Johnny Abraham se habló sobre el tema de la espera tras terminar un vínculo.

En dicho espacio, uno de los invitados indicó que si se trata de un buen amor, hay que guardarle 28 días de luto. No obstante, si el caso es que se trata de una persona cuyo amor fue tóxico, no hay que guardarle luto y mucho menos esperar.

Hay quienes sostienen la postura de que para superar se debe esperar un año sin tener ningún tipo de contacto con la expareja, como otros que optan por el dicho popular de "un clavo saca a otro calvo".

Lo cierto de todo es que cada relación como tal tiene sus propias dinámicas, así que tras una ruptura suele darse un tiempo por respeto a lo vivido con la otra persona.