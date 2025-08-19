El apocalipsis del amor: estas son las 4 acciones que destruyen las relaciones de pareja

Las relaciones de pareja dependen de los acuerdos que se establecen. Sin embargo, existen acciones que se hacen todos los días y puede que el vínculo se esté destruyendo.

No hay una fórmula puntual para que las relaciones de pareja sean perfectas, pero lo que sí se puede comentar es que gracias a la psicología y múltiples estudios se han logrado identificar aquellas fallas que la deterioran.

¿Cuáles son los 4 errores que destruyen las relaciones de pareja?

Un creador de contenido compartió un clip en el que se refirió a cuatro elementos para saber si una pareja en realidad funciona o no. Esto lleva el nombre de "los cuatro jinetes del apocalipsis de las relaciones de pareja".

Las relaciones de pareja pueden terminar | Foto Freepik.

Dichos "jinetes" se comparten a continuación:

Crítica: en lugar de que una de la persona comunique su enfado, prefiere irse en contra del otro de manera directa. Resentimiento: la persona prefiere callar y, por ende, no comunica lo que le incomoda. En consecuencia, cuando tiene la oportunidad suelta todos los pensamientos reprimidos con sarcasmo e irrespeto. Defensiva: se da en el momento en el que una persona de la pareja prefiere victimizarse para que el otro cambie de opinión. Evasión: en lugar de expresarle a la pareja como se siente, evade la conversación.

¿Cómo cuidar una relación de pareja y no fallar en el intento?

Las relaciones de pareja hay que cuidarlas, pues de ello depende que el vínculo se fortalezca y mantenga con el paso del tiempo. Recopilaciones del blog Therapysid dicen que existen ítems para tener en cuenta en torno a lo que implica protegerse entre sí.

Las relaciones de pareja se deben fortalecer | Foto Freepik.

Así las cosas, los ítems son los siguientes:

