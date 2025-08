Dormir en pareja, pero separados: el poderoso significado que tiene en el amor

Las relaciones de pareja son algo que demandan de comunicación constante, razón por la que es del interés de muchos analizar el comportamiento de quienes sostienen un vínculo afectivo.

Cuando se duerme en pareja, cada dupla tiene su propia forma de hacerlo. Sin embargo, dos de las que más permean son abrazados o separados; a la segunda manera se le otorga un significado.

¿Las parejas deben dormir juntas o separadas?

Existe el imaginario de que las parejas deben estar juntas, incluso a la hora de dormir, porque así se demuestran cariño. No obstante, hay quienes prefieren su individualidad, incluso si comparten el mismo espacio para descansar.

En ese orden de ideas, la interpretación que se le da a quienes duermen separados es curiosa, ya que no se relaciona con aspectos negativos.

A través de redes sociales, los conferencistas que se hacen llamar como Hermanos Pancardo explican el significado que se adjunta al hecho de que una persona y su pareja acostumbren a dormir cada quien por su lado.

Hay parejas que duermen abrazadas y otras no | Foto Freepik.

¿Qué significa que acostumbren a dormir cada quien por su lado en pareja?

Según los conferencistas, dormir en pareja, pero cada quien por su lado no significa que no se amen o no se quieran, tampoco quiere decir que falte unión en la relación, sino que es todo lo contrario.

"Una pareja que sabe darse su espacio es una pareja que va a durar muchos años juntos. Pueden estar un rato abrazados antes de dormir, pero ya a la hora de descansar cada quien se va por su lado. Eso significa madurez en la pareja, así que felicidades", de acuerdo con los hermanos Pancardo.

Así las cosas, dormir en pareja, pero cada uno por su lado es sinónimo de confianza y libertad en el sentido de que si bien es cierto que comparten el mismo espacio para descansar, no invaden la individualidad de cada quien y eso permite que haya mayor entendimiento.

Dormir en pareja, pero separados no es negativo | Foto Freepik.

No obstante, vale decir que hay casos de parejas que duermen cada quien por su lado porque no hay una conexión afectiva y permanecen en unión por costumbre, más no por cariño.