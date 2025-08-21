Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Tres participantes se ausentaron en MasterChef Celebrity y recibirán castigo, ¿qué les pasó?

Caterin Escobar, Violeta Bergonzi y Alejandra Ávila no asistieron a reto de MasterChef Celebrity y recibirán castigo en la competencia: "Hay un virus".

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Caterin Escobar, Violeta Bergonzi y Alejandra Ávila ausentes en MasterChef
Caterin Escobar, Violeta Bergonzi y Alejandra Ávila no estuvieron en reto de MasterChef. (FotoS Canal RCN)

Un nuevo reto llegó a la cocina de MasterChef Celebrity en la noche del 21 de agosto, sin embargo, hubo tres ausencias de participantes que no pasaron por desapercibidas.

Artículos relacionados

¿Por qué Caterin Escobar, Violeta Bergonzi y Alejandra Ávila se ausentaron en MasterChef Celebrity?

Las participantes que se ausentaron en el reto del 21 de agosto fueron Caterin Escobar, Violeta Bergonzi y Alejandra Ávila.

La presentadora Violeta Bergonzi ya se había ausentado en el capítulo del 20 de agosto y según comentaron sus compañeros había sido por un quebranto de salud.

Al parecer, las actrices Alejandra Ávila y Caterin Escobar se unieron a la lista de enfermería de la competencia y por recomendación médica tuvieron que ausentarse en el último reto de MasterChef Celebrity.

Los participantes aseguraron que al parecer había un virus regado entre ellos que estaba afectándolos a varios de ellos.

Alejandra Ávila y Violeta Bergonzi enamoraron bailando en la cocina de MasterChef
Caterin Escobar, Alejandra Ávila y Violeta Bergonzi se ausentaron por percance de salud. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Cuál fue es el castigo que recibirán Caterin Escobar, Violeta Bergonzi y Alejandra Ávila por no asistir a MasterChef Celebrity?

Aunque fue un percance de salud lo que obligó a Caterin Escobar, Violeta Bergonzi y Alejandra Ávila a ausentarse de la competencia esto no las exime de las reglas de la competencia.

Las reglas son claras y los participantes que se ausenten de la competencia por el motivo que sea al regresar tendrán que colocarse delantal negro e ir directo a reto de eliminación.

Por tal motivo Claudia Bahamón dejó claro que cuando regresen las tres a la competencia tendrán que asumir su castigo, algo que colocará en riesgo su continuidad en la competencia.

Artículos relacionados

¿Cuándo regresarán Caterin Escobar, Violeta Bergonzi y Alejandra Ávila a MasterChef Celebrity?

Hasta el momento no se conoce la fecha en que Caterin Escobar, Violeta Bergonzi y Alejandra Ávila volverán a MasterChef Celebrity.

Sin embargo, Alejandra Ávila se había llevado delantal negro en la prueba del 20 de agosto cuando trabajó junto a Valentina Taguado y David Sanín en un reto creativo.

En este capítulo, Alejandra sufrió momentos de tensión y preocupación en medio del curioso reto que les tocó hacer, tanto fue el estrés que expresó varias veces que quería llorar.

Si no te quieres perder ningún detalle de la competencia de cocina más querida por los colombianos descarga la app del Canal RCN aquí.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Michelle Rouillard y Ricardo Vesga ganaron prueba en MasterChef MasterChef Celebrity Colombia

Michelle Rouillard y Ricardo Vesga ganaron pin de inmunidad en MasterChef: así reaccionaron

"Mi primer pin": Michelle Rouillard se mostró emotiva tras ganar reto junto a Ricardo Vesga en MasterChef Celebrity.

Canción de MasterChef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

Participantes de MasterChef sorprendieron al jurado con nueva canción: así reaccionaron

Claudia Bahamón, Jorge Rausch y Belén Alonso quedaron sorprendidos con la composición de los participantes de MasterChef y Nicolás de Zubiría.

Alejandra Ávila y Valentina Taguado se llevaron delantal negro MasterChef Celebrity Colombia

Valentina Taguado y Alejandra Ávila se llevaron delantal negro en MasterChef: así reaccionaron

Valentina Taguado y Alejandra Ávila perdieron reto en MasterChef Celebrity y señalaron a David Sanín: "Nos hizo perder".

Lo más superlike

Melissa Gate Melissa Gate

Melissa Gate responde a críticas por su estilo de vida: ¿en qué invierte su dinero?

La creadora de contenido Melissa Gate aclaró los rumores sobre su estilo de vida tras recibir críticas en redes.

Caso de Laura Camila Blanco Talento nacional

Novio de Laura Camila Blanco fue capturado tras semanas de sospechas de la madre de la periodista

Yessi Villa interpretó ‘Tu Dama de Hierro’ frente a un solo espectador Viral

Cantante mexicana se hace viral al cantar frente a un solo espectador en feria de Zacatlán

Ejercicio según la edad Salud

¿Cuánto tiempo de ejercicio hay que hacer según la edad?, la respuesta para una buena salud

Nominados de Premios Juventud 2025 incluyen a Shakira y artistas colombianos Shakira

Shakira y artistas colombianos destacan en las nominaciones de Premios Juventud 2025