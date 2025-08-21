Tres participantes se ausentaron en MasterChef Celebrity y recibirán castigo, ¿qué les pasó?

Un nuevo reto llegó a la cocina de MasterChef Celebrity en la noche del 21 de agosto, sin embargo, hubo tres ausencias de participantes que no pasaron por desapercibidas.

¿Por qué Caterin Escobar, Violeta Bergonzi y Alejandra Ávila se ausentaron en MasterChef Celebrity?

Las participantes que se ausentaron en el reto del 21 de agosto fueron Caterin Escobar, Violeta Bergonzi y Alejandra Ávila.

La presentadora Violeta Bergonzi ya se había ausentado en el capítulo del 20 de agosto y según comentaron sus compañeros había sido por un quebranto de salud.

Al parecer, las actrices Alejandra Ávila y Caterin Escobar se unieron a la lista de enfermería de la competencia y por recomendación médica tuvieron que ausentarse en el último reto de MasterChef Celebrity.

Los participantes aseguraron que al parecer había un virus regado entre ellos que estaba afectándolos a varios de ellos.

Caterin Escobar, Alejandra Ávila y Violeta Bergonzi se ausentaron por percance de salud. (Foto Canal RCN)

¿Cuál fue es el castigo que recibirán Caterin Escobar, Violeta Bergonzi y Alejandra Ávila por no asistir a MasterChef Celebrity?

Aunque fue un percance de salud lo que obligó a Caterin Escobar, Violeta Bergonzi y Alejandra Ávila a ausentarse de la competencia esto no las exime de las reglas de la competencia.

Las reglas son claras y los participantes que se ausenten de la competencia por el motivo que sea al regresar tendrán que colocarse delantal negro e ir directo a reto de eliminación.

Por tal motivo Claudia Bahamón dejó claro que cuando regresen las tres a la competencia tendrán que asumir su castigo, algo que colocará en riesgo su continuidad en la competencia.

¿Cuándo regresarán Caterin Escobar, Violeta Bergonzi y Alejandra Ávila a MasterChef Celebrity?

Hasta el momento no se conoce la fecha en que Caterin Escobar, Violeta Bergonzi y Alejandra Ávila volverán a MasterChef Celebrity.

Sin embargo, Alejandra Ávila se había llevado delantal negro en la prueba del 20 de agosto cuando trabajó junto a Valentina Taguado y David Sanín en un reto creativo.

En este capítulo, Alejandra sufrió momentos de tensión y preocupación en medio del curioso reto que les tocó hacer, tanto fue el estrés que expresó varias veces que quería llorar.

Si no te quieres perder ningún detalle de la competencia de cocina más querida por los colombianos descarga la app del Canal RCN aquí.