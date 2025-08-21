Participantes de MasterChef sorprendieron al jurado con nueva canción: así reaccionaron

Los participantes de MasterChef Celebrity decidieron complacer al jurado y a Claudia Bahamón a la petición de componer una nueva canción para su entrada a la cocina más famosa del mundo.

¿Cuál es la nueva canción de los participantes de MasterChef Celebrity?

Los participantes de MasterChef Celebrity se unieron para crear esa pedida canción de los jurados y la presentadora, ya que les habían expresado que estaban cansados de oír la misma canción todos los días.

En medio de su reunión para componer una canción, las celebridades fueron sorprendidas por el chef Nicolás de Zubiría quien decidió unírseles para ayudarlos en esta tarea.

Al parecer, la actriz Carolina Sabino y el chef fueron los cerebros de la nueva composición, la cual fue una canción de vallenato en donde le dieron un aire fresco a sus entradas y complacieron al jurado.

Rausch y Belén pidieron nueva canción y esa era la condición y quién lo diría, tenemos un nuevo cantante, Nicolás de Zubiría, un vallenato con los muchachos.

Nicolás de Zubiría ayudó a participantes de MasterChef con canción. (Foto Canal RCN)

¿Cómo reaccionaron Claudia Bahamón, Jorge Rausch y Belén Alonso a la canción?

Las puertas de la cocina más famosa de Colombia se abrieron en la noche del 21 de agosto y los participantes ingresaron cantando una nueva canción.

La sorpresa para todos fue que la persona que acompañó a los participantes, nada más y nada menos que el chef Nicolás de Zubiría, quien salió de manera efusiva cantando la canción de vallenato.

Precisamente, esta aparición de Nicolás sorprendió a los jurados y en especial a Claudia Bahamón, quien aseguró que no conocía ese talento del jurado en los 10 años que lo conoce.

Tengo que decirle que en 10 años no sabíamos que teníamos tremendo artista.

Claudia Bahamón sorprendió con la canción de los participantes de MasterChef. (Foto Canal RCN)

¿Por qué los participantes de MasterChef Celebrity tuvieron que componer canción?

Los participantes de MasterChef Celebrity habían sido regañados por los jurados desde semanas atrás por solo cantar una misma canción en la competencia.

En su momento, los jurados les aseguraron que quitarían beneficios como pines de inmunidad en las pruebas si seguían sin mostrar su creatividad para crear una nueva canción.

Ante estos llamados de atención, los jurados se pusieron las pilas y decidieron sorprenderlos con una nueva composición en la noche del 21 de agosot.

