Mamá de Epa Colombia se pronunció tras el traslado de su hija de la cárcel El Buen Pastor

El nombre de la influenciadora Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, se apoderó de las tendencias en la tarde del 20 de agosto luego que se conociera que había sido trasladada de la cárcel El Buen Pastor.

¿Por qué Epa Colombia fue trasladada de la cárcel El Buen Pastor?

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) fue el encargado de confirmar a la prensa que la influenciadora Epa Colombia había sido trasladada de la cárcel El Buen Pastor a la Escuela de Carabineros de la Policía.

Según reportó el INPEC, esta decisión se tomó luego que el equipo jurídico de la creadora de contenido hiciera la solicitud al reportar que la seguridad y vida de su cliente estaba en riesgo en dicho centro penitenciario.

Tras ser evaluada la petición, se autorizó el traslado de Epa Colombia de la cárcel El Buen Pastor a la Escuela de Carabineros de la Policía para cumplir allí por el momento lo que le falta de su condena.

Epa Colombia fue trasladada de la cárcel El Buen Pastor. (Foto Canal RCN)

¿Cómo reaccionó la mamá de Epa Colombia a su traslado del centro de reclusión?

La noticia del traslado de centro de reclusión de Epa Colombia ha provocado una lluvia de reacciones en redes sociales y por supuesto de personas cercanas a la influenciadora.

Una de esas primeras personas en reaccionar fue Martha Rojas, la mamá de Daneidy Barrera, quien decidió compartir un mensaje y una foto en sus redes tras confirmarse el traslado de su hija al centro de carabineros.

Martha se mostró feliz por la noticia y expresó su agradecimiento a Dios y a su fe por haberle concedido el milagro de ver afuera del centro penitenciario El Buen Pastor a su hija.

Gracias Dios por tus promesas cumplidas. No hay Dios tan poderoso como tú, te amo, seguimos adelante familia con la bendición de Dios.

Asimismo, la mamá de la influenciadora decidió enviarle un mensaje a su hija en el que le expresó su amor y apoyo en este nuevo sitio en donde estará cumpliendo su condena.

Te amo mi reina, siempre seré tu madre y tu mi reina.

La razón por la que no le han dado casa por cárcel a Epa Colombia

El caso de Epa Colombia ha sido seguido por millones de personas y una de las dudas más frecuentes es ¿por qué no le han dado el beneficio de casa por cárcel a la influenciadora?

La respuesta a esta duda es porque la influenciadora dentro de los cargos por los que fue condenada tiene uno que ante la ley colombiana la excluye de poder acceder a varios beneficios como el de casa por cárcel.

El delito que aceptó la influenciadora fue el de instigación a delinquir con fines terrorist*s, motivo por el que semanas atrás la Corte Suprema negó una apelación de la defensa de la influenciadora.

Martha Rojas, en ese entonces se mostró devastada en redes sociales al expresar que no era justo lo que estaba viviendo su hija pese a su error cometido en 2019.