Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Mamá de Epa Colombia se pronunció tras el traslado de su hija de la cárcel El Buen Pastor

Martha Rojas, mamá de Epa Colombia, rompió su silencio tras revelarse que su hija salió de la cárcel El Buen Pastor: "Gracias, Dios".

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Mamá de Epa Colombia habló de la salida de su hija de la cárcel
Martha Rojas se mostró feliz por el traslado de cárcel de Epa Colombia. (Fotos Canal RCN)

El nombre de la influenciadora Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, se apoderó de las tendencias en la tarde del 20 de agosto luego que se conociera que había sido trasladada de la cárcel El Buen Pastor.

Artículos relacionados

¿Por qué Epa Colombia fue trasladada de la cárcel El Buen Pastor?

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) fue el encargado de confirmar a la prensa que la influenciadora Epa Colombia había sido trasladada de la cárcel El Buen Pastor a la Escuela de Carabineros de la Policía.

Según reportó el INPEC, esta decisión se tomó luego que el equipo jurídico de la creadora de contenido hiciera la solicitud al reportar que la seguridad y vida de su cliente estaba en riesgo en dicho centro penitenciario.

Tras ser evaluada la petición, se autorizó el traslado de Epa Colombia de la cárcel El Buen Pastor a la Escuela de Carabineros de la Policía para cumplir allí por el momento lo que le falta de su condena.

Epa Colombia fue trasladada de cárcel
Epa Colombia fue trasladada de la cárcel El Buen Pastor. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó la mamá de Epa Colombia a su traslado del centro de reclusión?

La noticia del traslado de centro de reclusión de Epa Colombia ha provocado una lluvia de reacciones en redes sociales y por supuesto de personas cercanas a la influenciadora.

Una de esas primeras personas en reaccionar fue Martha Rojas, la mamá de Daneidy Barrera, quien decidió compartir un mensaje y una foto en sus redes tras confirmarse el traslado de su hija al centro de carabineros.

Martha se mostró feliz por la noticia y expresó su agradecimiento a Dios y a su fe por haberle concedido el milagro de ver afuera del centro penitenciario El Buen Pastor a su hija.

Gracias Dios por tus promesas cumplidas. No hay Dios tan poderoso como tú, te amo, seguimos adelante familia con la bendición de Dios.

Asimismo, la mamá de la influenciadora decidió enviarle un mensaje a su hija en el que le expresó su amor y apoyo en este nuevo sitio en donde estará cumpliendo su condena.

Te amo mi reina, siempre seré tu madre y tu mi reina.

Artículos relacionados

La razón por la que no le han dado casa por cárcel a Epa Colombia

El caso de Epa Colombia ha sido seguido por millones de personas y una de las dudas más frecuentes es ¿por qué no le han dado el beneficio de casa por cárcel a la influenciadora?

La respuesta a esta duda es porque la influenciadora dentro de los cargos por los que fue condenada tiene uno que ante la ley colombiana la excluye de poder acceder a varios beneficios como el de casa por cárcel.

El delito que aceptó la influenciadora fue el de instigación a delinquir con fines terrorist*s, motivo por el que semanas atrás la Corte Suprema negó una apelación de la defensa de la influenciadora.

Martha Rojas, en ese entonces se mostró devastada en redes sociales al expresar que no era justo lo que estaba viviendo su hija pese a su error cometido en 2019.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Así se ve Epa Colombia tras ser trasladada de El Buen Pastor Epa Colombia

Sale a la luz foto de Epa Colombia luego de ser trasladada de la cárcel El Buen Pastor: así luce

En una foto quedó en evidencia el estado físico y nuevo look de Epa Colombia tras salir de la cárcel El Buen Pastor.

Yina Calderón reaccionó a la salida de Epa Colombia de la cárcel Epa Colombia

Así reaccionó Yina Calderón al ver que trasladaron a Epa Colombia de la cárcel El Buen Pastor

"Va a quedar libre": Yina Calderón se mostró emocionada con la noticia de la salida de Epa Colombia de la cárcel El Buen Pastor.

“La vacunan a ella, pero nos duele a los dos”: la frase con la que Sebastián Villalobos conmovió a sus seguidores. Sebastián Villalobos

Sebastián Villalobos conmovió al llorar junto a su hija en un tierno video

El creador de contenido Sebastián Villalobos mostró su lado más sensible al llorar mientras su hija recibía una de sus primeras vacunas.

Lo más superlike

Bogotá lanza portal para reportar y encontrar mascotas perdidas Mascotas

Bogotá lanza portal para reportar y encontrar mascotas perdidas: así funciona

Bogotá lanza portal para reportar y encontrar mascotas perdidas, así funciona y ayuda a reunir a familias con sus animales.

Nominados de Premios Juventud 2025 incluyen a Shakira y artistas colombianos Shakira

Shakira y artistas colombianos destacan en las nominaciones de Premios Juventud 2025

Vicente Fernández Jr. nuevamente se convierte en padre a los 62 años Viral

Vicente Fernández Jr. se prepara para ser padre nuevamente junto a Mariana González a sus 62 años

Creatina Salud y Belleza

Creatina: qué es, para qué sirve y por qué se consume en el gimnasio

David Sanín se llevó misteriosa ventaja en MasterChef MasterChef Celebrity Colombia

David Sanín ganó reto en MasterChef Celebrity y se llevó misteriosa ventaja, ¿cuál fue?