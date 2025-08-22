La separación entre la reconocida creadora de contenido colombiana Laura G y el empresario español Juan Martín Moreno sigue generando titulares y comentarios en redes sociales. Lo que parecía un capítulo cerrado ha tomado un rumbo sorprendente con un anuncio que ha dejado a sus seguidores más intrigados.

¿Qué hizo Juan Martín Moreno con los regalos de Laura G?

La polémica comenzó cuando Juan Martín Moreno publicó un video exigiendo la devolución de costosos obsequios que, según él, había entregado durante la relación: “Quiero que me devuelvas la camioneta… y los ciento sesenta millones de pesos, la cama, todo”. Entre declaraciones públicas y acusaciones cruzadas, los internautas se mantuvieron atentos a cada movimiento de Laura G y su expareja.

¿Laura G entregó finalmente la camioneta que recibió de su expareja?

Tras semanas de constantes discusiones, Juan Martín anunció que no se quedaría con ninguno de los bienes reclamados. En su lugar, decidió rifar la camioneta entre sus seguidores. El 22 de agosto confirmó a través de su cuenta oficial de Instagram que el vehículo ya estaba en sus manos y que pronto explicaría la mecánica del sorteo: "La G ya me ha hecho entrega de la camioneta. Estoy preparando todo para la rifa. Que tengáis un excelente día" , escribió.

¿Qué ha dicho Laura G sobre la decisión de su exnovio?

Hasta el momento, Laura G no ha ofrecido comentarios públicos respecto a la rifa del vehículo. Sin embargo, a principios de agosto compartieron pruebas en redes sociales denunciando am3nazas y hostigamiento por parte de su exnovio. La creadora de contenido también anunció que emprenderá acciones legales por calumnia, injuria y violencia psicológica, manteniendo firme su posición frente a la situación.

Laura G y el giro inesperado tras su ruptura con Juan Martín Moreno

¿Cómo reaccionan los seguidores de Laura G y Juan Martín Moreno?

El público se encuentra dividido: mientras algunos critican la actitud de Moreno por exponer detalles privados de la relación, otros esperan con ansias la oportunidad de ganar el lujoso vehículo. La historia, lejos de concluir, continúa generando conversaciones sobre los límites de la vida privada y la exposición mediática.

Laura G, siempre activa en redes, sigue captando la atención por su talento y carisma, mientras que la polémica con su expareja añade un capítulo inesperado a su vida pública. Los próximos días serán decisivos para conocer cómo se desarrollará esta historia que combina amor, confrontación y ahora un sorteo que ha hecho que todos los ojos estén puestos en ella.