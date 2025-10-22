Laura de León se suma al debate sobre el boxeo entre influencers: "con la que te cae más mal"

La actriz y presentadora Laura de León se pronunció sobre el evento Stream Fighters 4, que este 18 de octubre reunió a muchas de las figuras del entretenimiento digital en enfrentamientos de boxeo transmitidos en vivo.

Laura de León cuestiona a los influencers que participan en el Stream Fighters. (Foto de Laura de León Canal RCN) (Foto de boxeadora Freepik)

Aunque dejó claro que no busca juzgar a los participantes, expresó su desconcierto frente al formato del evento.

¿Qué dijo Laura de León sobre los enfrentamientos de boxeo entre influencers como entretenimiento?

Laura comentó que no logra entender cómo funciona el mundo del streaming, especialmente cuando se trata de resolver diferencias a través de este tipo de espectáculos.

“El boxeo es un deporte muchachas, super respetuoso, prestigioso”, expresó Laura de León en su publicación.

En el video publicado en su Instagram, la actriz critica que los combates de este tipo se hayan convertido en una forma válida de entretenimiento.

También menciona que, aunque se pueda ganar mucho dinero, no considera que esa sea la manera de solucionar los desacuerdos.

"¿Por qué? ¿por qué levantarte a trompadas? Estoy sorprendida. Ay, no, no entiendo. No puede ser otra cosa, no puede ser que eso sea lo que más venda… con la que te cae más mal, qué casualidad", agregó la reconocida actriz.

¿Qué dijeron los internautas tras las críticas de Laura de León a los eventos de streaming que enfrentan a creadores de contenido?

Su postura generó reacciones divididas entre los internautas, algunos coincidieron con su visión, mientras que otros defendieron el evento como parte de las nuevas dinámicas del mundo digital.

La opinión de Laura de León dejó claro que no todos están dispuestos a aceptar la violencia como parte legítima del show.

Su reflexión se suma a un debate creciente sobre los límites del entretenimiento digital y el papel de los creadores de contenido en las nuevas narrativas que buscan ser virales.

La mezcla de espectáculo, deporte amateur y confrontación personal ha convertido este formato en una fórmula efectiva para atraer audiencias masivas.

Mientras algunos lo ven como una evolución natural del contenido viral, otros como Laura de León, se preguntan sobre los valores que se promueven en las redes sociales.