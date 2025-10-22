Sech llega al Megaland 2025: ¿cuál es el significado que tiene su nombre artístico?

Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Sech se presentará en la próxima edición del Megaland 2025 y el significado de su nombre artístico divide opiniones en redes.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¿Cuál es el significado del nombre artístico de Sech, artista que estará en el Megaland 2025? | AFP: Rodrigo Varela

El nombre de Carlos Isaías Morales Williams, o más conocido como Sech, se ha convertido en uno de los más reconocidos a través de las plataformas digitales al destacarse en el género urbano, en especial por el éxito de sus melodías: ‘Otro trago’, ‘La ranger’, ‘Volando’ y ‘Relación’.

Así también, varios seguidores del artista han demostrado su emotividad tras la presentación que tendrá Sech en la próxima edición número 20° del festival musical Megaland 2025, el cual llega a la ciudad de Bogotá el 29 de noviembre.

¿Sabes cuál es el significado del nombre artístico de Sech?

Es clave mencionar que Sech se ha convertido en uno de los artistas más destacados del género urbano al demostrar su gran habilidad en el campo musical, en especial, por su particular sello que tanto lo caracteriza.

Así también, muchos de sus seguidores se han sorprendido con el significado de su nombre Sech, pues viene por el apodo de ‘El Peluche’, en el que muchos de sus colegas lo apodaron así de cariño.

Este es el significado del nombre artístico de Sech. | AFP: Valerie Macon

¿Cuál fue el empleo desconocido que tuvo Sech en el pasado?

Según lo ha revelado Sech en varias ocasiones mediante sus redes sociales, se ha evidenciado que el artista siempre ha demostrado tener gran habilidad en el campo musical.

Sin embargo, confesó en una entrevista con un medio de comunicación internacional que trabajó en construcción durante un periodo de tiempo antes de alcanzar la fama. Así también, demostró que la música era su principal fuente de inspiración.

¿Cómo adquirir las boletas para ir a Megaland 2025?

La fecha en la que se llevará a cabo el Megaland 2025 será el próximo 29 de noviembre en el Estadio Nemesio Camacho, El Campín en el que los asistentes podrán deleitarse con la participación de varios artistas como Sech, Altafulla, Álvaro Díaz y muchos más.

Si eres fanático de la música, asiste a uno de los eventos más esperados del año, en especial por la gran participación que tendrán los artistas durante su show puesto frente a miles de oyentes.

Recuerda que estás interesado en asistir a este importante evento musical, puedes adquirir tus entradas a través de www.ticketmaster.co, con opciones que se ajustan a diferentes presupuestos y preferencias. ¡No te pierdas del #Megaland2025!

