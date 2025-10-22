Así lucía Greeicy Rendón cuando actuó en ‘Chica Vampiro’: artista que llega al Megaland 2025
Esta fue la reconocida telenovela que protagonizó Greeicy antes de su fama y su próxima presentación en el Megaland 2025.
Una de las cantantes y actrices colombianas más destacadas del país es Greeicy Yeliana Rendón Ceballos, más conocida como Greeicy, quien se ha destacado al ser un gran referente en el género urbano, en especial por el éxito de canciones como: ‘Amantes’, ‘Kai’, ‘Los besos’ y ‘Quiero +’.
Además, la artista ha acaparado la atención mediática al ser parte del cartel de la próxima edición número 20° del Megaland 2025, en el que cautivará con su talento durante su presentación en directo.
¿Cuál es la reconocida producción en la que Greeicy Rendón participó?
Es clave mencionar que Greeicy Rendón ha tenido la oportunidad en demostrar a lo largo de su vida su gran habilidad en el campo artístico, en especial por participar en reconocidas producciones.
Una de las series juveniles más destacadas en las que participó la cantante vallecaucana fue ‘Chica Vampiro’, una producción del Canal RCN, en el que tuvo la oportunidad de transmitir con su talento la historia de vida de una familia de vampiros.
Sin duda, Greeicy cautivó hace varios años a sus seguidores con el personaje de ‘Daisy’ en el que aprendió a vivir con varios dones otorgados al ser parte de una familia “vampiresa”.
Luego, la cantante siguió sus principales inspiraciones en la vida, destacándose como una de las cantantes más influyentes en el género urbano y tener una de las relaciones más destacadas del entretenimiento junto a Mike Bahía.
¿Cuándo y cómo se pueden adquirir las boletas para el Megaland 2025?
Es clave mencionar que llega en la ciudad de Bogotá en el Estadio Nemesio Camacho El Campín el próximo 29 de noviembre, una nueva edición del festival musical Megaland 2025.
El evento celebrará sus 20 años de trayectoria, cambiando de escenario y contando con la presencia de reconocidos artistas, quienes han representado al país a nivel musical en diferentes partes del mundo.
Recuerda que estás interesado en asistir a este importante evento musical, puedes adquirir tus entradas a través de www.ticketmaster.co, con opciones que se ajustan a diferentes presupuestos y preferencias. ¡No te pierdas del #Megaland2025!Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike