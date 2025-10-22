Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Así lucía Greeicy Rendón cuando actuó en ‘Chica Vampiro’: artista que llega al Megaland 2025

Esta fue la reconocida telenovela que protagonizó Greeicy antes de su fama y su próxima presentación en el Megaland 2025.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Greeicy llega al Megaland 2025: así lucía cuando actuó en reconocida telenovela colombiana
¿Cuál es la reconocida telenovela colombiana en la que actuó Greeicy Rendón? | Foto: Canal RCN

Una de las cantantes y actrices colombianas más destacadas del país es Greeicy Yeliana Rendón Ceballos, más conocida como Greeicy, quien se ha destacado al ser un gran referente en el género urbano, en especial por el éxito de canciones como: ‘Amantes’, ‘Kai’, ‘Los besos’ y ‘Quiero +’.

Además, la artista ha acaparado la atención mediática al ser parte del cartel de la próxima edición número 20° del Megaland 2025, en el que cautivará con su talento durante su presentación en directo.

Artículos relacionados

¿Cuál es la reconocida producción en la que Greeicy Rendón participó?

Greeicy llega al Megaland 2025: así lucía cuando actuó en reconocida telenovela colombiana
¿En qué telenovela del Canal RCN actuó Greeicy Rendón? | AFP: Giorgio Viera

Es clave mencionar que Greeicy Rendón ha tenido la oportunidad en demostrar a lo largo de su vida su gran habilidad en el campo artístico, en especial por participar en reconocidas producciones.

Una de las series juveniles más destacadas en las que participó la cantante vallecaucana fue ‘Chica Vampiro’, una producción del Canal RCN, en el que tuvo la oportunidad de transmitir con su talento la historia de vida de una familia de vampiros.

Artículos relacionados

Sin duda, Greeicy cautivó hace varios años a sus seguidores con el personaje de ‘Daisy’ en el que aprendió a vivir con varios dones otorgados al ser parte de una familia “vampiresa”.

Greeicy llega al Megaland 2025: así lucía cuando actuó en reconocida telenovela colombiana
¿Cuándo será la presentación de Greeicy Rendón en el Megaland 2025? | AFP: Noam Galai

Luego, la cantante siguió sus principales inspiraciones en la vida, destacándose como una de las cantantes más influyentes en el género urbano y tener una de las relaciones más destacadas del entretenimiento junto a Mike Bahía.

Artículos relacionados

¿Cuándo y cómo se pueden adquirir las boletas para el Megaland 2025?

Es clave mencionar que llega en la ciudad de Bogotá en el Estadio Nemesio Camacho El Campín el próximo 29 de noviembre, una nueva edición del festival musical Megaland 2025.

El evento celebrará sus 20 años de trayectoria, cambiando de escenario y contando con la presencia de reconocidos artistas, quienes han representado al país a nivel musical en diferentes partes del mundo.

Recuerda que estás interesado en asistir a este importante evento musical, puedes adquirir tus entradas a través de www.ticketmaster.co, con opciones que se ajustan a diferentes presupuestos y preferencias. ¡No te pierdas del #Megaland2025!

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Evento de Rosalía en Madrid generó caos en la ciudad Rosalía

Rosalía desató caos en Madrid con su nuevo álbum “Lux”: ¿enfrentará multas la cantante española?

Rosalía generó polémica en Madrid tras el lanzamiento de su nuevo álbum, “Lux”, y se enfrenta a una posible multa millonaria.

Sech llega al Megaland 2025: ¿cuál es el significado que tiene su nombre artístico? Talento internacional

Sech llega al Megaland 2025: ¿cuál es el significado que tiene su nombre artístico?

Sech se presentará en la próxima edición del Megaland 2025 y el significado de su nombre artístico divide opiniones en redes.

J Balvin agradeció a sus fans por el apoyo a su canción Rio J Balvin

¿Reconciliación a la vista? J Balvin y Residente vuelven a seguirse en redes

J Balvin reflexionó sobre su conflicto con Residente y sorprendió a sus fans al dar señales de una posible reconciliación.

Lo más superlike

Nicolás Arrieta y Yaya Muñoz Nicolás Arrieta

Nicolás Arrieta y Yaya Muñoz tuvieron curiosa discusión en pleno en vivo

Nicolás Arrieta y Yaya Muñoz protagonizaron una particular diferencia en plena transmisión en vivo.

Famoso cantante falleció en medio de un accidente automovilístico: esto se sabe Talento internacional

Falleció famoso cantante en medio de un accidente automovilístico: esto se sabe

Claudia Bahamón sobre explantación Claudia Bahamón

¿Qué es la explantación mamaria, proceso que realizó Claudia Bahamón?

MasterChef Celebrity Colombia

Patricia Grisales entró al Top 9 de MasterChef Celebrity y conmovió con mensaje: “Celebro la vida”

Belinda actúa en el escenario frente al Ayuntamiento de París durante el desfile de L'Oréal Paris. Belinda

Belinda rompió en llanto en pleno concierto, ¿cuál fue la razón?