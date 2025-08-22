Emily en París regresa con romance y drama: ya hay fecha para la temporada 5

Netflix ya prepara el regreso de Emily en París con una temporada que promete cambiar el rumbo de la historia. Esta vez, la protagonista dejará la Ciudad de la Luz para instalarse en Italia, llevando consigo el drama, la moda y los enredos amorosos que la han convertido en un fenómeno global. La quinta entrega aterrizará en la plataforma el 18 de diciembre, justo a tiempo para las maratones navideñas.

¿Qué pasará con Emily en París en su nueva vida italiana?

Emily Cooper, interpretada por Lily Collins, vivirá ahora entre Roma y Venecia, donde abrirá una nueva oficina para la agencia de marketing Agence Grateau. Su vínculo con Marcello, el carismático modelo encarnado por Eugenio Franceschini, tomará fuerza mientras intenta equilibrar sus responsabilidades laborales y su agitada vida sentimental. Las primeras imágenes revelan paseos en lancha por los canales venecianos y momentos llenos de glamour que mantienen la esencia de la serie.

Emily en París: se anuncia fecha de estreno de la 5 temporada

Emily en París enfrentará viejos amores y nuevos retos

La trama no solo explorará su romance con Marcello, sino también las emociones que resurgen tras la inesperada “epifanía” de Gabriel, que podría reavivar su historia con Emily. En el terreno profesional, una idea arriesgada pondrá en jaque su carrera, provocando tropiezos que podrían costarle amistades y relaciones importantes.

Artículos relacionados Talento nacional Falleció la periodista Laura Camila Blanco: su novio fue capturado por su muerte

¿Quiénes acompañarán a Emily en París esta temporada?

Además de Collins y Franceschini, el elenco reúne a rostros conocidos como Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park, Lucas Bravo, Samuel Arnold, Bruno Gouery, William Abadie y Lucien Laviscount. A ellos se suman nuevas figuras como Minnie Driver en el papel de Princess Jane, Bryan Greenberg como Jake y Michèle Laroque como Yvette, cada uno con un rol clave en el desarrollo de la historia.

Emily en París, un éxito que busca superarse

Desde su debut en 2020, la serie creada por Darren Star ha generado conversaciones en todo el mundo, combinando comedia romántica, choque cultural y escenarios de ensueño. La cuarta temporada lideró el Top 10 global de Netflix, y ahora, con la apuesta por Italia, el equipo creativo busca sorprender al público con un “cuento de dos ciudades” que amplía el universo sin perder el toque parisino.

Artículos relacionados Viral Jade Damarell, la paracaidista experta que murió en un salto desde más de 4.600 metros

La quinta temporada de Emily en París promete ser un festín de moda, romance y giros inesperados que te hará viajar sin salir del sofá.