Jade Damarell, la paracaidista experta que murió en un salto desde más de 4.600 metros

Jade Damarell, paracaidista experta, perdió la vida en un salto desde más de 4.600 metros, un hecho que ha generado conmoción e interrogantes.

Tatiana Munevar Villamil Por: Tatiana Munevar Villamil
El mundo del paracaidismo se conmocionó tras conocerse la partida de Jade Damarell, una experimentada deportista de 32 años que perdió la vida en un salto en Durham, Inglaterra. La investigación reveló que no se trató de un accidente, sino de una decisión deliberada que ha dejado un profundo vacío entre sus seres queridos y compañeros.

¿Qué ocurrió en el último salto de Jade Damarell?

El 27 de abril, Jade se lanzó desde más de 4.600 metros de altura, pero no activó ninguno de sus paracaídas. Tampoco utilizó el sistema automático de emergencia que, en caso de no abrir el equipo, despliega el de reserva. Con más de 500 saltos exitosos en su historial, la ausencia de cualquier intento por salvarse despertó de inmediato las sospechas de que algo más grave estaba detrás de la tragedia.

¿Qué revelaron las pruebas sobre la muerte de Jade Damarell?

Las autoridades concluyeron que Jade tomó la decisión de no sobrevivir. El dictamen forense confirmó que su equipo estaba en perfectas condiciones y que ella había desactivado el dispositivo de seguridad. Además, se descartó el consumo de alcohol o drogas. La caída, de aproximadamente 60 segundos, fue mortal por el fuerte impacto.

¿Cómo influyó la vida personal en lo ocurrido con Jade Damarell?

Horas antes de su último salto, Jade había puesto fin a una relación sentimental que la afectó profundamente. Según el testimonio de su expareja, ambos se habían conocido gracias al paracaidismo, una pasión que los unía. En su teléfono, las autoridades encontraron mensajes de despedida dirigidos a su familia, con agradecimientos, disculpas y orientaciones sobre sus asuntos personales.

¿Qué dijeron los familiares y amigos de Jade Damarell?

Sus padres, Liz y Andrew Samuel, describieron a su hija como una mujer “brillante, hermosa, valiente y verdaderamente extraordinaria”. Aunque su dolor es inmenso, han decidido hablar con apertura sobre lo ocurrido para impulsar la conciencia sobre la salud mental. Amigos y compañeros de saltos coincidieron en que Jade era un espíritu libre, siempre dispuesta a vivir con intensidad y sin miedo.

La historia de Jade Damarell es un recordatorio de que incluso las personas más fuertes pueden atravesar batallas invisibles. Su partida deja un mensaje urgente: la importancia de prestar atención a las señales de quienes pueden estar sufriendo en silencio.

