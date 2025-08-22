Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yuya conquistó con un video junto a su hijo Mar y ya es viral en redes

Yuya protagonizó un momento viral junto a su hijo Mar, quien la entrevistó con ternura y espontaneidad, enamorando a las redes.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
El video mostró la complicidad y amor que une a Yuya con su hijo.
De YouTube a la maternidad: Yuya demostró que su mejor faceta es la de mamá. Su video con Mar ya es viral en todas las plataformas. Foto Freepik

Yuya, la querida creadora de contenido mexicana que marcó una generación entera en YouTube volvió a demostrar por qué sigue siendo una de las favoritas del público.

¿Cuál fue el último video viral de Yuya?

Esta vez no fue por un tutorial de maquillaje, un nuevo producto de su marca de cosméticos o un viaje de ensueño, sino por un instante lleno de ternura junto a su hijo Mar, fruto de su relación con el cantante Siddhartha.

Yuya compartió un tierno momento con su hijo Mar que enterneció a miles.
Yuya volvió a conquistar a sus seguidores con un video único: su hijo Mar se convirtió en entrevistador y el resultado es adorable. Foto Freepik

En redes sociales comenzó a circular un video que rápidamente se convirtió en tema de conversación, pues el pequeño Mar, con toda la inocencia y espontaneidad propia de su edad, decidió convertirse en periodista y hacerle preguntas a su mamá.

¿Cuál fue la reacción de Yuya frente a la entrevista realizada por su hijo Mar?

Yuya respondió con paciencia, cariño y una sonrisa que evidenciaba el lazo tan especial que comparte con su hijo, el video fue compartido en las historias de Instagram y como era de esperarse, se replicó otras plataformas digitales como TikTok.

En él se aprecia cómo Mar hace preguntas sencillas pero cargadas de curiosidad, como por ejemplo para qué sirve la música, entre juegos y comentarios, el niño incluso muestra algunos de sus juguetes, lo que generó un contraste encantador entre la seriedad de una entrevista y la naturalidad infantil.

Yuya no dudó en responder y el resultado fue un instante que los seguidores calificaron como “lo más adorable que hemos visto en mucho tiempo”.

¿A qué se dedica actualmente Yuya?

La creadora mexicana, que en 2021 dio la bienvenida a su hijo, ha procurado mantener su vida privada en un espacio seguro, aunque evita mostrar de manera directa el rostro de Mar, no se ha resistido a compartir pequeños momentos de la vida cotidiana que reflejan lo feliz que se siente en su faceta de madre.

“Lo más adorable que hemos visto en mucho tiempo”: así describieron los fans el instante entre Yuya y su hijo Mar.
De YouTube a la maternidad: Yuya demostró que su mejor faceta es la de mamá. Su video con Mar ya es viral en todas las plataformas. Foto Freepik

Su comunidad de seguidores ha agradecido esta transparencia, pues consideran que Yuya ha sabido equilibrar su faceta empresarial con su vida familiar sin caer en la exposición excesiva.

El impacto del video fue inmediato y, miles de comentarios inundaron las publicaciones, destacando la ternura entre madre e hijo, y otros recordaron con nostalgia la época en la que Yuya era tan popular en YouTube y celebraron verla disfrutar de una etapa completamente distinta.

Con este pequeño gesto, Yuya volvió a conquistar a sus seguidores en redes, confirmando que no importa cuánto cambie su vida o hacia dónde la lleve su carrera, siempre encontrará la manera de conectar con el público a través de la cercanía y la ternura.

