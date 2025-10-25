Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Aida Victoria Merlano acusa a Juan David Tejada de ‘robarle’ su parte de finca que compraron juntos

Aida Victoria Merlano aclaró con un “presuntamente”, para no meterse en problemas legales, y dijo que el papá de su hijo la robó.

La creadora de contenido digital barranquillera Aida Victoria Merlano sigue dando de qué hablar con los chats que reveló con su expareja y el papá de su hijo, el ganadero Juan David Tejada.

¿Por qué Aida Victoria Merlano asegura que Juan David Tejada la habría robado?

Uno de los datos que reveló Aida con estas publicaciones tiene que ver con una inversión que habrían hecho juntos cuando ella estaba embarazada: una finca.

En los chats, se ve cómo Aida estaba interesada en que el hombre escriturara su parte del inmueble para ella avaluarlo y, finalmente, venderlo para no tener más compromisos juntos que su hijo. No obstante, Juan David también le da la idea de venderla y dividir el dinero.

¿Por qué Aida Victoria Merlano considera que Juan David Tejada le cambiaba de tema?

Cuando Tejada acepta la opción de escriturarle su parte a Aida, le pide también una foto o un video de Emiliano, el hijo que tienen en común; algo que la barranquillera no toma bien porque considera que está desviando el tema de la finca.

Merlano le advierte que no haga eso y, finalmente, le pide que, si no le escrituran la finca a fin de mes (los chats son de septiembre) le firme un pagaré con el valor de los millones que ella le dio. El no se opone y parece estar de acuerdo.

No obstante, y según lo que se lee en el contexto que dio Aida en el texto de sus historias, ha pasado más de un mes y no le ha respondido con las escrituras ni con el dinero, por lo que decide acusarlo de robo, no sin antes cubrirse en salud escribiendo la palabra presuntamente.

“Aparte de toda la [emoji de popo] que me hizo pasar en el post parto, le robó a la mamá de su hijo (presuntamente) mientras estaba en embarazo. Y no duele la plata, duele que razón por la que trabajé hasta la semana 38 fue para pagar esa p*t4 finca” escribió la famosa colombiana.

Otras de las revelaciones que hizo Aida con estos chats tienen que ver con su hijo, pues el hombre ha dicho que ella no le deja ver al pequeño y ella demuestra que nunca lo ha impedido.

Además, Merlano reveló lo que sería una de las razones por las que terminaron: que el hombre no llegaba a la casa, cuando el bebé tenía apenas 12 días de nacido, por estar en ferias.

Aida Victoria Merlano revela que fue advertida por su expareja
Aida Victoria expone las advertencias de su ex en conversaciones. (Foto: Canal RCN)
