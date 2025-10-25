Aida Victoria Merlano acusa a Tejada de no llegar a la casa cuando su hijo tenía 12 días de nacido

En las historias de su cuenta oficial de Instagram con más de 7 millones 800 mil seguidores, la reconocida y polémica creadora de contenido digital barranquillera Aida Victoria Merlano reveló los chats con el papá de su hijo, el ganadero Juan David Tejada, que demostrarían sus argumentos en el ‘rifi rafe’ que llevan en los últimos días por las redes sociales.

¿Qué dicen los chats que reveló Aida Victoria Merlano con Juan David Tejada?

En estos chats, Aida no solo demuestra que el hombre sí le habría ‘levantado la mano’, sino que también revela que nunca le ha impedido ver al bebé de tres meses de nacido, una de las quejas por parte del hombre en sus cuentas oficiales.

Ahora bien, también sorprenden los chats que se dieron cuando ella tenía apenas 12 días de haber dado a luz, pues Merlano da el contexto, en el texto de la historia, de que el hombre llevaba tres días llegando a las tres de la mañana a la casa por unas ferias en las que tenía negocios, pero que, para Aida, no le daban la justificación de estar tanto tiempo “en la calle” y no con su hijo.

Aida Victoria expone las advertencias de su ex en conversaciones. (Foto: Canal RCN)

Por lo que se lee en los chats, Juan David empieza estando arrepentido de estar tan lejos de su familia, por lo que le recuerda a Aida lo mucho que los ama y le comenta que nunca va a permitir que les pase nada malo, además de preguntar por el estado del bebé.

Aida le responde que no son válidas sus palabras cuando sus actos no reflejan lo que dice y que debería terminar sus compromisos e ir a cuidar a su hijo, no quedarse “en la calle”. Juan David le responde que ese día se termina la feria y al día siguiente sí lo va a cuidar y estar con él.

¿Cuándo se terminó la relación de Aida Victoria con Juan David Tejada?

Aida, no obstante, no está feliz con esa respuesta, pues parece que es en ese momento, cuando su hijo apenas tiene 12 días de nacido, que decide terminar su relación con Tejada, pues le pide que llegue a la casa, pero a recoger todas sus cosas e irse.

Por lo que se lee, no es la primera vez que Aida le pedía al papá de su hijo que se fuera, pues Juan David le responde un poco ofendido que ya está cansado de las ‘echadas’ y que se le va a cumplir el deseo, por lo que puede ser que por esos días todo se terminó.

“Tú te vas tranquilo, con tus cosas organizadas, y yo me dejo de dar mala vida con situaciones como esta” le respondió Merlano.

En un pantallazo más adelante, se ve que, ya habiendo terminado, Juan David le sigue reclamando a Aida por los reclamos y quejas cuando, según él, ella sabía que estaba trabajando. No obstante, ella insinúa que es un mentiroso porque, para ella, estaba enfiestado mientras ella tenía que pasar su posparto cuidando al niño sola.