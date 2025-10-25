Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Aida Victoria Merlano revela chat de Juan David Tejada rogándole para que vuelvan

Aida Victoria Merlano insinuó que el hombre la insulta porque no ha vuelto con él, pero que la calificaría de ‘buena mujer’ si estuviera con él.

Aida Victoria Merlano revela que Juan David Tejada, papá de su hijo, le rogó que volvieran e insinúa que es hipócrita.
En las historias de su cuenta oficial de Instagram con más de 7 millones 800 mil seguidores la reconocida y polémica influencer barranquillera Aida Victoria Merlano reveló los chats con el papá de su hijo, Juan David Tejada, que demostrarían que sus argumentos son verdad en el más reciente ‘rifi rafe’ que llevan en redes sociales.

¿Juan David Tejada le rogó a Aida Victoria Merlano que volvieran?

Uno de los puntos que intenta demostrar Aida con sus revelaciones es que el hombre, hace un mes, quiso volver con ella y le rogó llamándola varias veces a su celular y escribiéndole ‘amor’. Además, parece que el hombre tenía unos tragos de más, ya que ella le dice que hablan cuando esté sobrio.

Por lo que se lee en los pantallazos, un amigo en común de los dos estaba en la reunión con Juan David Tejada y le escribe a Aida diciéndole que el hombre solo habla bien de ella y que se nota que está muy enamorado, pidiéndole que le dé otra oportunidad. Ella le deja claro a su amigo que nunca va a volver con el ganadero.

“Porque está loco, pero, si pregunta, dile en su cara: ‘yo no sé qué le hiciste, pero esa mujer te detesta, dice que, antes de volver contigo, se hace mochar el clítor1s’” se lee.

¿Por qué Aida Victoria Merlano considera que no son válidos los argumentos de Tejada?

Con estos chats, lo que busca Aida es demostrar que Juan David es un poco hipócrita con los insultos y declaraciones que ha hecho sobre ella, pues, si le hubiera dado otra oportunidad, él estaría feliz y no diría nada de lo que menciona ahora.

“Y soy mala porque ya no estamos juntos, pero, si yo accediera a seguir con él, sería buena” escribió Aida en el texto que acompaña la historia.

Otros de los argumentos que Aida busca demostrar con estas revelaciones son que ella nunca le ha negado ver a su hijo, que él sí la 4m3n4zó y que hasta le ‘levantó la mano’.

Además, lo acusó de robo por una finca que compraron juntos y que, varios meses después, no le ha escriturado; así como de falta de compromiso con su paternidad cuando el bebé tenía 12 días de nacido.

Aida Victoria Merlano advirtió a su expareja Juan David Tejada: “Nos vemos ante un juez”

Aida Victoria comparte los chats con su ex Juan David Tejada donde advierte que acudirán a comisaría de familia.

Aida Victoria Merlano acusa a Juan David Tejada de ‘robarle’ su parte de finca que compraron juntos

Aida Victoria Merlano aclaró con un “presuntamente”, para no meterse en problemas legales, y dijo que el papá de su hijo la robó.

Aida Victoria muestra que recibía advertencias por parte de Juan Tejada: “Lo porquería de mujer”

Aida Victoria expuso los chats en los que según ella su ex, Juan David Tejada, la intimidaba e intentaba controlar.

