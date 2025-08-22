Jhonny Rivera y Julián Daza presentan “Me engañaron los dos”: así suena

Los cantantes de música popular Jhonny Rivera y Julián Daza se unen por primera vez en una canción llamada “Me engañaron los dos”, una canción de desamor inspirada en una historia de la vida real.

¿Cuál es la nueva canción de Jhonny Rivera y Julián Daza inspirada en historia de la vida real?

El resultado de esta unión es “Me Engañaron los Dos”, una canción que no solo se

escucha, sino que se vive y se sufre, ya que encierra una de las traiciones más

dolorosas: ser engañado por la pareja y por el mejor amigo al mismo tiempo.

Lo curioso de esta canción es que está inspirada en hechos de la vida real según comentaron los artistas, quienes negaron que les hubiese pasado a alguno de ellos dos, sin embargo, sí le pasó a un amigo de Julián Daza.

“Me Engañaron los Dos” es la historia que nunca hubiese querido cantar, pero que le tocó vivir a un amigo muy cercano.

El artista asegura que la trsite historia de su amigo sirvió como inspiración para que Jhonny Rivera y él lograran transformar la rabia, el guayabo y el dolor de una traición en un diálogo crudo y honesto.

¿Cuál es el video de “Me engañaron los dos” de Jhonny Rivera y Julián Daza?

“Me engañaron los dos” reúne dos estilos que se complementan: la potencia interpretativa de Julián Daza, conocido como "El Galán de la Música Popular" y la calidez vocal de Jhonny Rivera.

Entre guitarras, tiple y un par de tragos, los artistas crearon esta canción en donde se enfrentan la culpa, la confesión y la desilusión más profunda. La letra se convierte en un retrato fiel de esos momentos en que el despecho se canta con lágrimas en los ojos y un aguardiente en la mano.

Con su carisma y cercanía, Jhonny Rivera aporta a la canción la sinceridad y calidez que lo han posicionado como una de las figuras más queridas del género. Su interpretación se entrelaza de manera magistral con la potencia vocal de Julián Daza, quien, con cada frase, confirma por qué ha sido bautizado como El Galán de la Música Popular.

¿Qué reacciones ha dejado la canción de Jhonny Rivera y Julián Daza?

Desde su lanzamiento, esta canción ha empezado a escalar posiciones dentro de las plataformas digitales en donde ha recibido en su mayoría comentarios positivos en donde aseguran que será un 'palo' de la música popular.

Julián Daza, continúa consolidándose como una de las voces más prometedoras y auténticas del género en Colombia, con su estilo único cargado de sentimiento y fuerza interpretativa nos sorprende con una colaboración sin precedentes junto a uno de los referentes más grandes de la música popular Jhonny Rivera,

La colaboración logra una conexión artística única, donde la experiencia de Rivera y la frescura de Daza se combinan para dar vida a un tema que traspasa lo musical y se convierte en catarsis colectiva.