Mariana zapata confirmó su ruptura con Mr Stiven, ¿hubo infidelidad?
Mariana Zapata rompió el silencio y habló sobre su separación con el streamer Mr Stiven tras rumores de infidelidad.
La influenciadora Mariana Zapata confirmó a sus millones de fanáticos en redes sociales su ruptura con el streamer Mr Stiven tras rumores al respecto.
¿Qué dijo Mariana Zapata tras terminar con Mr Stiven?
Por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene casi cuatro millones de seguidores, compartió un comunicado hablando sobre el tema y dando a conocer que los rumores de una separación son ciertos.
La paisa detalló que así como los hice partícipes de la relación, también le parecía justo anunciarles su ruptura, no sin antes aclarar que no quería dejar espacio para falsas especulaciones sobre el tema.
"Efectivamente mi relación con Stiven finalizó, fue una decisión que ambos veníamos planteándonos de un tiempo para acá", dijo.
Señaló que inició una relación con alguien que tenía un entorno nuevo para ella, pero dejó fluir y no se arrepiente, pues ha sido una de las etapas más bonitas de su vida. Aprovechó para resaltar las cualidades del streamer, señalando que lo maravilloso, caballeroso y gran hombre que es.
¿Hubo infidelidad entre Mariana Zapata y Mr Stiven?
La joven aclaró que la relación no se terminó por una tercera persona como muchos han sugerido.
"Aquí nadie fue infiel, no hubo infidelidad de parte de Stiven, ni de mi parte. No terminamos mal, nadie le hizo daño a nadie, aquí nadie fue desleal, aunque les cueste creerlo no todas las relaciones terminan mal, por lo menos en la nuestra eso no pasó, de hecho para no lastimarnos decidimos decir adiós y así quedarnos con lo más bonito de cada uno", agregó.
¿Por qué se terminó la relación de Mariana Zapata y Mr Stiven?
Incluyó que no les faltó amor, sino tiempo y privacidad. Dejó entrever que su relación culminó porque ella necesitaba más tiempo de su parte y no quería ser un obstáculo en su carrera profesional. Además, de que muchos no quisieran verlos juntos, afectando gravemente su relación.
"No puedo estar sintiéndome culpable por existir en la vida de alguien donde su entorno tiene más peso que su misma felicidad", comentó.
Señaló que se quedará con lo lindo que vivió a su lado y puntualizó que muchos de replantearan lo que piensan de ella, indicando que el tiempo le dará la razón.