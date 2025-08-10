Cristiano Ronaldo se convirtió en el primer futbolista multimillonario ¿De cuánto es su fortuna?

Cristiano Ronaldo continúa rompiendo récords dentro y fuera del campo, esta vez, no se trata de goles o trofeos, sino de su impresionante fortuna, al alcanzar el estatus de multimillonario, convirtiéndose en el primer futbolista en estar en esta categoría.

¿Cómo alcanzó Cristiano Ronaldo esta cifra histórica?

Aunque desde hace más de una década Cristiano ha sido uno de los deportistas mejor pagados del planeta, su llegada al club saudí Al Nassr cambió completamente el panorama financiero.

El contrato firmado con el equipo en 2023 se convirtió en uno de los más costosos de la historia del deporte, con un salario anual estimado en 200 millones de dólares, es decir, ochocientos setenta y cuatro mil millones de pesos colombianos aproximadamente.

Además, acaba de ampliar su vínculo con el club por dos años más, un contrato que le garantiza más de 400 millones de dólares adicionales.

¿De qué otras fuentes provienen los ingresos de Cristiano?

Cristiano ha desarrollado una de las marcas personales más poderosas del deporte con su firma CR7, que abarca desde ropa y calzado hasta fragancias y hoteles. Además, su alianza con grandes empresas como Nike, Armani y Castrol le ha permitido asegurar ingresos multimillonarios a largo plazo.

Con una fortuna de más de 1.400 millones de dólares, CR7 entra al club de los multimillonarios. (Foto: Mohammed Alshehri / AFP)

E inclusive se conoce que ha invertido en el sector inmobiliario, con propiedades en ciudades como Madrid, Lisboa y Dubái, siguiendo los pasos de leyendas como Michael Jordan o Roger Federer, quienes también alcanzaron el estatus de multimillonarios gracias a inversiones estratégicas.

¿Qué sigue para Cristiano Ronaldo tras alcanzar el nivel de multimillonario?

A sus 40 años, el futbolista atraviesa la recta final de su carrera profesional y ha confesado que no se ve como entrenador, sino como empresario, de hecho, confesó abiertamente que su próximo gran sueño es convertirse en propietario de un club de fútbol, con una fortuna que supera los 1.400 millones de dólares, y una carrera legendaria.