Yaya Muñoz habló de cómo se encuentra Karina García: "Le ha tocado días difíciles"

En los últimos días, la influencer Karina García ha sido frecuentemente mencionada en las plataformas digitales.

Son distintos los motivos por los que se habla de la también modelo, dos de estos es su participación en un evento de boxeo y la ruptura con Andrés Altafulla.

Karina García se encuentra en Bogotá, llegó desde Medellín para el próximo 18 de octubre enfrentarse contra su colega, la influencer mexicana Karely Ruíz.

¿Qué dijo Yaya Muñoz sobre el estado emocional de Karina García?

Aunque en redes sociales la exparticipante de La casa de los famosos Colombia se ha mostrado como una mujer que enfrenta cualquier adversidad, su amiga Yaya Muñoz confesó que la modelo paisa ha tenido días difíciles.

Yaya Muñoz reveló el estado emocional de Karina García | Foto del Canal RCN.

Mediante la propuesta de conversación de 'Dímelo King', Yaya Muñoz se refirió a lo que ha venido enfrentando Karina García últimamente a días de pisar el ring de boxeo.

"Karina, mi amiga linda, está muy tranquila, concentrada, preparándose para esa gran pel3a que es el 18 de octubre. Ella está dándola toda, pero sí puedo decir que es una mujer berraca, que muchas veces la ven feliz, pero que le ha tocado días difíciles", reveló Yaya Muñoz.

En otras palabras, aún y mostrando alegría en redes sociales, Muñoz dio a entender que García ha tenido que competir contra sus propios demonios en este momento de su vida, pasando por distintas emociones.

¿Quién ganará en el enfrentamiento entre Karina García y Karely Ruíz?

En el mismo escenario de charlas, se habló sobre la posibilidad de que Karina García sea la ganadora del enfrentamiento contra Karely Ruíz.

Mientras que Yaya respondió afirmativamente, el influenciador Valentino Lázaro comentó que no la da del todo ganadora hasta que pueda ver el primer round y así analizar el desempeño individual de la colombiana y la mexicana.

Karina García pronto demostrará su talento en el ring de boxeo | Foto del Canal RCN.

