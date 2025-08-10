Los memes y reacciones que dejó el triunfo de Colombia tras pase a cuartos del Mundial Sub-20

Este 8 de octubre, miles de espectadores se conectaron con el reciente partido de la Selección Colombia Sub-20 de fútbol ante Sudáfrica , en el que muchos le enviaron su incondicional apoyo a la tricolor tras su pase a los cuartos del Mundial en Chile.

Artículos relacionados Martín Elías Salió a la luz video de Martín Elías minutos antes del accidente de tránsito en el que falleció

¿Cómo clasificó la Selección Colombia Sub-20 ante Sudáfrica?

Cabe destacar que el partido se llevó a cabo en el Estadio Fiscal de Talca, Chile , donde ambos equipos demostraron toda su preparación para asegurar su pase directo a los cuartos de final y estar cerca de la copa.

¿Cuánto le ganó la Selección Colombia a Sudáfrica? | AFP: Javier Torres

Desde luego, este partido se encabezó como los octavos de final en el que el director técnico de la Selección Colombia Sub-20, César Torres , demostró todo el trabajo que ha llevado a cabo junto al equipo para que tuvieran la victoria.

Durante el partido, los fanáticos compartieron su felicidad mediante las redes sociales tras confirmarse el triunfo de Colombia, ganando 3-1 al equipo de Sudáfrica.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Adiós a un gran periodista! El mundo del entretenimiento se viste de luto

De este modo, la tricolor se enfrentará el próximo 11 de octubre ante la Selección de España en los cuartos de final y así conocer el destino del equipo que clasificará próximamente a la semifinal.

Artículos relacionados Karol G Karol G rompió el silencio y habría contestado a rumores sobre su ruptura con Feid

¿Qué reacciones compartieron los internautas ante el triunfo de Colombia a los cuartos de final?

Es clave mencionar que desde que finalizó el partido, varios hinchas no tardaron en compartir su reacción ante el reciente triunfo de la Selección Colombia Sub-20, ganándole 3-1 a Sudáfrica. Entre los comentarios más destacados están:

“Colombia, a cuartos de final, jugó bien de principio a fin. Hoy encontró mejor el arco. Fue intenso desde el comienzo. Doblete de Néiser Villareal”, “La selección Colombia venció 3-1 al equipo africano y ahora va a España”, “Definitivamente, la Sub-20 es nuestra esperanza de ganar un mundial”, “Grítalo Colombia, vamos a cuartos de final”, añadieron varios internautas.

¿Cuál fue el futbolista de la Selección Colombia que hizo doblete? | AFP: Javier Torres

Por el momento, muchos internautas se encuentran sumamente entusiasmados al ver el grandioso partido que tuvo la tricolor, pues están a la espera en que sigan demostrando su gran desempeño para cumplir todas las expectativas ante el próximo partido con España en el que muchos han divido múltiples opiniones en las redes sociales.