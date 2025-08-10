Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Los memes y reacciones que dejó el triunfo de Colombia tras pase a cuartos del Mundial Sub-20

La tricolor venció a Sudáfrica y aseguró su pase a los cuartos del Mundial Sub-20. Además, internautas reaccionaron al respecto.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Los memes y reacciones que dejó el triunfo de Colombia tras pase a cuartos del Mundial Sub-20
¿Cómo clasificó la triculor a los cuartos del Mundial Sub 20? | AFP: Javier Torres

Este 8 de octubre, miles de espectadores se conectaron con el reciente partido de la Selección Colombia Sub-20 de fútbol ante Sudáfrica, en el que muchos le enviaron su incondicional apoyo a la tricolor tras su pase a los cuartos del Mundial en Chile.

Artículos relacionados

¿Cómo clasificó la Selección Colombia Sub-20 ante Sudáfrica?

Cabe destacar que el partido se llevó a cabo en el Estadio Fiscal de Talca, Chile, donde ambos equipos demostraron toda su preparación para asegurar su pase directo a los cuartos de final y estar cerca de la copa.

Los memes y reacciones que dejó el triunfo de Colombia tras pase a cuartos del Mundial Sub-20
¿Cuánto le ganó la Selección Colombia a Sudáfrica? | AFP: Javier Torres

Desde luego, este partido se encabezó como los octavos de final en el que el director técnico de la Selección Colombia Sub-20, César Torres, demostró todo el trabajo que ha llevado a cabo junto al equipo para que tuvieran la victoria.

Durante el partido, los fanáticos compartieron su felicidad mediante las redes sociales tras confirmarse el triunfo de Colombia, ganando 3-1 al equipo de Sudáfrica.

Artículos relacionados

De este modo, la tricolor se enfrentará el próximo 11 de octubre ante la Selección de España en los cuartos de final y así conocer el destino del equipo que clasificará próximamente a la semifinal.

Artículos relacionados

¿Qué reacciones compartieron los internautas ante el triunfo de Colombia a los cuartos de final?

Es clave mencionar que desde que finalizó el partido, varios hinchas no tardaron en compartir su reacción ante el reciente triunfo de la Selección Colombia Sub-20, ganándole 3-1 a Sudáfrica. Entre los comentarios más destacados están:

“Colombia, a cuartos de final, jugó bien de principio a fin. Hoy encontró mejor el arco. Fue intenso desde el comienzo. Doblete de Néiser Villareal”, “La selección Colombia venció 3-1 al equipo africano y ahora va a España”, “Definitivamente, la Sub-20 es nuestra esperanza de ganar un mundial”, “Grítalo Colombia, vamos a cuartos de final”, añadieron varios internautas.

Los memes y reacciones que dejó el triunfo de Colombia tras pase a cuartos del Mundial Sub-20
¿Cuál fue el futbolista de la Selección Colombia que hizo doblete? | AFP: Javier Torres

Por el momento, muchos internautas se encuentran sumamente entusiasmados al ver el grandioso partido que tuvo la tricolor, pues están a la espera en que sigan demostrando su gran desempeño para cumplir todas las expectativas ante el próximo partido con España en el que muchos han divido múltiples opiniones en las redes sociales.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Psicofonía en entrevista de Marcela Reyes Marcela Reyes

Entrevista de Marcela Reyes sobre B-King es viral por audio paranormal que se filtró: esto se oyó

En redes se viralizó el video del aterrador sonido que se escuchó en medio de una entrevista de Marcela Reyes sobre B-King, ¿psicofonía?

Evelio Escorcia se pronunció sobre polémica de Dayana Jaimes y Lily Díaz Talento nacional

Evelio Escorcia rompió el silencio tras polémica entre su exesposa, Lily Díaz y Dayana Jaimes

Evelio Escorcia se pronunció por primera vez sobre su supuesta infidelidad con Dayana Jaimes luego que Lily Díaz filtrara unos audios.

Falleció reconocido periodista llamado: Emilio Sueños Estrellas Talento internacional

¡Adiós a un gran periodista! El mundo del entretenimiento se viste de luto

Falleció reconocido periodista tras causar preocupación por su grave estado de salud al estar hospitalizado en cuidados intensivos.

Lo más superlike

Audios de la mamá de Martín Elías responsabilizando a Dayana Jaimes de su fallecimiento. Dayana Jaimes

Salen a la luz audios de la mamá de Martín Elías: “Dayana tuvo culpa con el accidente”

Las redes sociales revivieron audios de Patricia Acosta, responsabilizando a Dayana Jaimes del fallecimiento de Martín Elías.

Eli Castro rompe el silencio: habla del supuesto rechazo a Ángela Aguilar y menciona a Cazzu Christian Nodal

¿Qué dijo la madrina de Christian Nodal? Aclaró cuál es la relación de la familia con Ángela Aguilar

¿Paola Jara deja los escenarios por el nacimiento de su hija con Jessi Uribe? Paola Jara

Así luce Paola Jara a un par de semanas de convertirse en mamá

Luis Fernando Hoyos MasterChef Celebrity Colombia

Luis Fernando Hoyos reaccionó con rabia al recibir delantal negro en MasterChef: le pidieron calmase

Andrea Valdiri en entrenamiento Andrea Valdiri

Andrea Valdiri mostró su último entrenamiento en Barranquilla: ¿es bueno ejercitarse en la playa?