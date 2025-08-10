Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿Qué dijo la madrina de Christian Nodal? Aclaró cuál es la relación de la familia con Ángela Aguilar

Eli Castro, madrina Christian Nodal, habló sin filtros sobre Ángela Aguilar y envió un contundente mensaje a Cazzu.

Eli Castro rompe el silencio: habla del supuesto rechazo a Ángela Aguilar y menciona a Cazzu
Familiar de Christian Nodal desmiente supuesto rechazo a Ángela Aguilar. (Foto: AFP)

La madrina de Nodal, Eli Castro, conocida por su cercanía con el cantante mexicano reapareció en televisión para desmentir las versiones que la señalan de no aprobar la relación con Christian y Ángela Aguilar.

¿Por qué la madrina de Nodal la acusaban de no querer a Ángela Aguilar?

La polémica comenzó cuando contó que planeaba asistir a un concierto de Cazzu en Guadalajara, lo que muchos interpretaron como una indirecta hacia la actual pareja de su ahijado.

En una entrevista con el programa ¡Siéntese quien pueda!, Castro aseguró que no tiene ningún problema con la hija de Pepe Aguilar y que respeta completamente las decisiones personales del intérprete de Ya no somos ni seremos.

“Cada quien elige desde el corazón y Christian siempre ha sabido lo que quiere”, explicó con serenidad.

De esta manera, la madrina del cantante buscó poner fin a los comentarios que circulan en redes sociales y aclarar que no existe ningún tipo de conflicto entre ella y la joven cantante mexicana.

Durante la misma conversación, Eli Castro aprovechó para hablar sobre Cazzu, expareja de Nodal y madre de su hija Inti.

¿Qué mensaje envió la madrina de Nodal a Cazzu tras acusaciones con Ángela Aguilar?

Sorprendió al destacar la fortaleza de la artista argentina y alentar a las mujeres a admirarla. “Hay que reconocer a las mujeres fuertes, ella es una de ellas”, expresó.

Castro reveló que fue testigo de momentos complicados durante la separación entre el músico y la rapera, aunque evitó dar detalles por respeto a ambos.

Contó que ver a Nodal afectado emocionalmente fue difícil, pero también resaltó que siempre lo ha considerado una persona honesta y transparente.

Respecto a su vínculo actual con el intérprete, reconoció que no mantienen el mismo contacto de antes, aunque le guarda un cariño especial.

Finalmente, defendió a Nodal de las críticas sobre su paternidad y pidió al público no juzgar sin conocer la situación.

“Él es un hombre presente y responsable. No se dejen llevar por lo que dicen las redes”, señaló la actriz, cerrando así una entrevista que despejó muchas dudas sobre su postura frente a Ángela Aguilar y Cazzu.

 

