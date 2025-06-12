Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así suena el himno del Mundial 2026: seguidores piden que mejor Shakira lo componga

El himno oficial del Mundial 2026 se dio a conocer, pero varios fanáticos no la aprobaron y piden que Shakira lo componga.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Así se escucha el himno del Mundial 2026
Luego de conocerse como suena el himno del Mundial 2026, fans pidieron que Shakira componga uno nuevo. (Foto izquierda: Freepik | Foto centro Mandel NGAN / AFP | Foto derecha: Alberto E. Rodríguez/Getty Images para Disney/AFP

Tras el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, realizado en Washington y que definió los primeros enfrentamientos del torneo, se dio a conocer el himno oficial que acompañará la competición. Sin embargo, fanáticos expresaron su inconformidad y pidieron que Shakira debería componer una nueva.

¿Cuál es la canción del Mundial 2026?

La melodía, titulada 'Desire' e interpretada oficialmente por los artistas internacionales Robbie Williams y Laura Pausini, se presentó con gran expectativa durante el sorteo del Mundial 2026.

Robbie Williams y Laura Pausini interpretan el nuevo himno del Mundial 2026
Robbie Williams y Laura Pausini son las voces oficiales del himno del Mundial 2026. (Foto izquierda: Tim Kildeborg Jensen / Ritzau Scanpix / AFP | Foto derecha: Chris Pizzello-Pool/Getty Images/AFP

Durante la ceremonia, en la que se definieron los primeros enfrentamientos del torneo, el cantante británico y coautor del himno, subió al escenario junto a Nicole Scherzinger, exintegrante de The Pussycat Dolls, para interpretar la canción en vivo.

No obstante, pese a las altas expectativas, tras escucharse el nuevo himno, la letra y el ritmo dividieron opiniones en redes sociales.

Muchos fanáticos consideraron que la canción no alcanza la conexión ni el impacto de otros himnos exitosos, como el 'Waka Waka' de Shakira, lo que generó un intenso debate entre los seguidores del fútbol.

¿Cómo reaccionaron en redes ante el nuevo himno del Mundial 2026?

Como era de esperarse, las reacciones no se hicieron esperar. Varios usuarios expresaron su descontento con el nuevo himno, sugiriendo que la FIFA aún podría retractarse y pedirle a Shakira que componga una nueva canción.

Otros señalaron que, aunque la melodía de 'Desire' es agradable, el ritmo resulta más triste que emocionante, asegurando que podría encajar mejor en una funeraria que en un Mundial.

Incluso, algunos destacaron que esta nueva canción deja más que claro que 'La Copa de la Vida', interpretada por Ricky Martin para el Mundial de Francia 1998, sigue siendo el himno invicto de los torneos.

Shakira en los Premios GRAMMY 2025
Fans de fútbol piden que Shakira sea quien componga un nuevo himno para el Mundial 2026. (Foto: Kevin Winter/ Getty Images / AFP)

¿Qué significa la palabra 'Desire' y por qué fue escogida como nombre para el himno del Mundial 2026?

La palabra 'Desire' significa 'deseo' o 'ansia' de alcanzar algo, y para el himno del Mundial 2026 fue elegida precisamente por la carga emocional que transmite.

De acuerdo a los compositores del himno, Robbie Williams y Laura Pausini, buscaron con 'Desire' capturar los valores del deporte: esperanza, orgullo y coraje.

Así, el título se convierte en un símbolo del espíritu del torneo, recordando que la Copa Mundial no solo es competencia, sino también un sueño compartido por millones de personas alrededor del mundo.

