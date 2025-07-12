Karen Sevillano revela que le respondió Karol G ante duda que le surgió de 'La Premiere'

Karen Sevillano ha demostrado ser una gran fan de Karol G. Por eso, ante el estreno de 'La Premiere' que se podrá ver en Canal RCN, la influencer compartió con sus seguidores la respuesta que le dio 'La Bichota' a una duda que le surgió sobre este esperado lanzamiento.

¿Qué duda le surgió a Karen Sevillano sobre el estreno de 'La Premiere' de Karol G?

Luego de que la cantante antioqueña anunciara en sus redes que lanzaría oficialmente su álbum 'Tropicoqueta' en más de 20 países al mismo tiempo según cada zona horaria, la presentadora Karen Sevillano comentó en la publicación para preguntar qué outfit debería usar para el estreno.

Karen Sevillano no salía de su asombro al ver que Karol G le respondió. (Foto: Canal RCN)

Sin esperarlo, recibió una respuesta inesperada de la intérprete de 'Verano Rosa', quien con toda la confianza del mundo la asesoró para que luciera espectacular para 'La Premiere'.

Sorprendida y con los nervios de punta, la creadora de contenido caleña decidió compartir con sus más de tres millones de fans la respuesta que le dio Karol G y mostrar una idea de atuendo que podría usar para el estreno.

¿Qué recomendación dio Karol G a Karen Sevillano sobre qué ponerse para 'La Premiere'?

La cantante de 34 años le dijo a Karen que debía estar bien sabrosa y "guapachosa", asesorándola con algunos detalles que podría usar para su vestimenta.

Bien sabrosa, guapachosa. ¿Pelo naranja tal vez? ¿Cocos? ¿Flores? A ver, pues, yo veo ese look", le dijo.

Ante la inesperada respuesta de una de sus ídolas, Karen grabó un video mostrando a la artista un elegante vestido naranja de estilo tropical, que planea lucir por la noche, acompañado de varios collares hawaianos y un tocado azul diseñado a su propio estilo.

Asimismo, reveló que compró varios collares coloridos porque tiene pensado ver el estreno con toda su familia, incluido Neider, su actual pareja.

¿Qué es 'La Premiere', la nueva producción audiovisual de Karol G y a qué horas se podrá ver en Canal RCN?

'La Premiere' es la nueva producción audiovisual de Karol G, creada para acompañar el lanzamiento de su álbum 'Tropicoqueta'.

En este especial, la cantante muestra de cerca su música, su estilo y los detalles detrás de las canciones, ofreciendo a los fanáticos una experiencia única y más cercana a su mundo creativo.

En Colombia, el estreno será hoy 7 de diciembre a las 5:00 p.m. por Canal RCN, permitiendo a los seguidores disfrutar del contenido exclusivo y conocer más sobre la propuesta audiovisual de la artista.