Karol G paralizó las redes sociales con el anuncio de La PremiEre, ¿de qué se trata?

En su cuenta de Instagram, la cantante Karol G anuncio este nuevo proyecto que promete llegar a todo el continente.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Karol G asiste a la 25ª Entrega Anual de los Premios Grammy Latinos en el Kaseya Center en Miami, Florida.
Karol G anunció el estreno de La PremiEre. Foto | Giorgio Viera.

En las últimas horas, la cantante Karol Gparalizó las redes sociales tras revelar importante anuncio de su carrera musical, y es que, según lo afirmó, luego de un año de trabajo arduo, al fin se llegó el momento de poder confirmar este nuevo logro que la hace sentir muy orgullosa.

¿Qué es La PremiEre, el nuevo anuncio de Karol G?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la reconocida cantante colombiana acumula millones de seguidores, sorprendió al comentar que ahora podrá compartir con sus fanáticos cómo se ve 'Tropicoqueta', su quinto álbum de estudio que estrenó el 20 de junio de este año.

"La PremiEre nace de un sueño personal… volver a ver a las familias reunidas, celebrando, sintiendo, bailando , todos juntos frente al TV en la sala de la casa, como en los viejos tiempos", escribió la artista en su más reciente post.

De acuerdo con la antioqueña, La PremiEre, se estrenará el próximo domingo 7 de septiembre, y, no solo llegará a un continente entero, sino también a varios países que, en sus palabras, se reúnen a la misma hora en simultáneo frente al televisor.

Karol G asiste a la Gala Benéfica Con Cora Land de la Fundación Karol G Con Cora.
Karol G sorprende con importante anuncio sobre su carrera. Foto | Romain Maurice.

¿En donde se podrá ver La PremiEre, el nuevo lanzamiento de Karol G?

Además, la intérprete de éxitos como 'Papasito' y 'Si Antes Te Hubiera Conocido', aseguró que este nuevo lanzamiento que sería un documental, podrá ser visto en el canal local de cada país.

"Así que arma tu combo y pónganse de acuerdo… en qué casa, snacks, outfit, mood, que esa noche tenemos una cita, una cita que nadie puede perderse", escribió 'La Bichota' en la publicación.

El video que la paisa compartió para hacer la revelación, es protagonizado por ella misma y cuenta con varios pequeños clips mientras ella hace un relato de lo que fue 'Tropicoqueta' y sobre cómo este trabajo musical le permitió reconectar con sus raíces y con su esencia.

Karol G llega para asistir a los MTV Video Music Awards en el UBS Arena en Elmont, Nueva York.
Karol G reveló cuándo será el estreno de La PremiEre. Foto | Angela Weiss.

Así mismo destacó no solo el sabor que caracteriza a quienes han crecido en este territorio, sino también la unión de su gente.

Como era de esperarse, los fanáticos de la artista, inundaron el post con mensajes en los que resaltaron, una vez más, su pasión, además de confirmar que están más que listos para lo que será el estreno de este nuevo audiovisual.

