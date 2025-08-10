Pichingo de MasterChef Celebrity se pronunció y reveló la verdad detrás de su hospitalización

Diego Alexander Gómez Aristizábal, conocido como Pichingo, se convirtió en uno de los participantes más comentados de MasterChef Celebrity 2025, gracias a su estilo carismático y su sentido del humor en la competencia.

¿Pichingo realmente estaba hospitalizado?

Su paso MasterChef Celebrity lo posicionó como uno de los favoritos del público, no solo por sus recetas, sino por las ocurrencias que compartía dentro y fuera de la cocina.

Recientemente, el comediante generó sorpresa entre sus seguidores tras publicar un texto en redes sociales que muchos interpretaron como una señal de que estaba atravesando una situación médica delicada.

El mensaje, escrito en tono de trova, mencionaba a un “hombre de estatura baja hospitalizado por un virus”, lo que hizo que varios interpretarán que hablaba de sí mismo.

El contenido se viralizó rápidamente, provocando una ola de mensajes de apoyo y preocupación.

En cuestión de horas, la noticia comenzó a circular en diversos medios de comunicación, alimentando la confusión sobre el verdadero estado de salud del humorista.

Pichingo aclara rumores sobre su salud y sorprende con su explicación (Foto: Canal RCN)

¿Qué dijo Pichingo sobre su estado de salud, tras su mensaje viral de hospitalización?

En conversación con la revista Vea, el participante aclaró los rumores y explicó el origen del texto que causó tanta inquietud.

Pichingo aseguró que no se encuentra enfermo ni hospitalizado, sino que el mensaje formaba parte de un ejercicio de improvisación poética conocido como Décima.

El artista señaló que la publicación era una muestra de su trabajo como trovador y que nunca imaginó que sus seguidores interpretarían las palabras de forma literal.

Más tarde el comediante compartió un video para defenderse tras las críticas que ha recibido por sus improvisaciones que hace al aire en la cocina más importante del mundo.

El participante de MasterChef Celebrity dejó claro que entiende que a muchos no les gusta, sin embargo, no dejará de hacerlo pues de tras de existe una importante motivación de hacerlo.

“Yo los entiendo, uno se pone aburridor, se pone cansón, pero les voy a contar la otra cara de la moneda, ustedes no se imaginan en la calle la cantidad de niños y niñas que me saludan y me dicen “a mí me gusta ver MasterChef porque usted sale trovando”, dijo Pichingo en medio del video.