La Segura respaldó a Andrea Valdiri y envió contundente mensaje a Yina Calderón tras polémica

La creadora de contenido La Segura manifestó su apoyo público a Andrea Valdiri luego de rifirrafe con Yina Calderón.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Video de La Segura apoyando a Andrea Valdiri tras polémica con Yina Calderón
La Segura se pronunció y apoyó a Andrea Valdiri tras polémica con Yina Calderón. (Foto: Canal RCN)

La creadora de contenido Natalia Segura, conocida como La Segura, volvió a pronunciarse en redes sociales tras la esperada pelea de boxeo entre Yina Calderón y Andrea Valdiri.

¿Por qué La Segura mostró su respaldo a Andrea Valdiri en medio del rifirrafe con Yina Calderón?

A través de un video en el que participó en un trend viral, la influenciadora dejó ver de qué lado está antes de la esperada pelea entre Yina Caderón y Andrea Valdiri, organizada por el streamer Westcol.

El evento, denominado Stream Fighters 4 que se llevará a cabo el próximo 18 de octubre en el Coliseo MedPlus de Bogotá y reunirá a varias figuras digitales, entre ellas Karina García y la mexicana Karely Ruiz, quienes también se medirán en el ring.

Video de La Segura apoyando a Andrea Valdiri tras polémica con Yina Calderón
La Segura se pronunció y apoyó a Andrea Valdiri tras polémica con Yina Calderón. (Foto: Canal RCN)

Sin embargo, más allá del boxeo, las redes se encendieron por los mensajes cruzados entre las influenciadoras.

En su video, La Segura apareció con lentes oscuros y camisa blanca interpretando el trend “Dale con la correa”, acompañado del mensaje: “Valdiri, por ti, por mí, y por todos”.

¿Qué dijo La Segura sobre los comentarios de Yina Calderón?

La publicación fue interpretada como una clara muestra de apoyo a Andrea Valdiri y una indirecta hacia Yina Calderón, con quien ha tenido varios desencuentros.

Días atrás, Yina Calderón había manifestado que La Segura estaba “apagada” en redes sociales y que su fama se debía a su paso por La casa de los famosos Colombia. Además de meterse con su pequeño bebé: “Vaya a cuidar a su hijo”.

La respuesta de La Segura no tardó en llegar: en un video aseguró que sus números “hablan por sí solos” y que no necesita hacer lo mismo que Calderón para mantenerse vigente.

Además, la caleña aprovechó para aconsejar a Yina, señalando que debía aprender a respetar y que “los vacíos se tratan en terapia”.

Incluso mencionó que Calderón tiende a criticar a quienes en el fondo quisiera parecerse, recordando que ha replicado contenido similar al que ella hizo junto a Karen Sevillano.

La Segura también dejó claro que no se deja imponer límites sobre lo que puede o no opinar en redes sociales.

“Yo veré cuando me meto, cuando opino, mi contenido es diferente a lo que tú haces, pero yo me meto en lo que se me da la gana”, afirmó redes en un video viral.

Andrea Valdiri, por su parte, se prepara para enfrentarse en el cuadrilátero con Yina Calderón, en una pelea que ha generado enorme expectativa en redes.

Video de La Segura apoyando a Andrea Valdiri tras polémica con Yina Calderón
La Segura se pronunció y apoyó a Andrea Valdiri tras polémica con Yina Calderón. (Foto: Canal RCN)
