¡Karol G hace historia! La colombiana será el acto principal del desfile de ‘Victoria’s Secret′

La reconocida cantante colombiana, Karol G fue confirmada como la artista principal del Victoria’s Secret Fashion Show 2025, convirtiéndose en la primera colombiana en protagonizar el icónico desfile de modas.

¿Qué presentará Karol G en el Victoria’s Secret Fashion Show?

El evento se realizará el 15 de octubre en Nueva York y reunirá a modelos internacionales, artistas invitados y una de las producciones más esperadas del año.

La marca estadounidense anunció la participación de Karol G a través de sus redes sociales con el mensaje: “Dijimos que este año íbamos a hacerlo en grande y lo cumplimos”.

Con una propuesta renovada que mezcla moda, música y tecnología, la presentación de ‘La Bichota’ forma parte del relanzamiento del icónico desfile, que volvió en 2024 tras seis años de pausa.

Aunque no se han revelado los detalles del repertorio, se espera que la paisa interprete algunos de sus éxitos globales como ‘Provenza’, ‘Mientras me curo del cora’ o ‘Si antes te hubiera conocido’, temas que aún dominan las plataformas digitales.

¿Por qué el desfile de Victoria’s Secret es tan importante para karol G?

Karol G expresó en una entrevista con Billboard que su participación en este show era “un sueño cumplido desde que decidió ser cantante”.

Además de la interprete ‘Provenza’ el desfile contará también con las presentaciones de Madison Beer, Missy Elliott y el grupo surcoreano TWICE, quienes compartirán escenario con las reconocidas “ángeles” de la marca.

Karol G hará historia: primera colombiana en cantar en Victoria’s Secret. (Foto: AFP)

El evento podrá verse en la aplicación oficial de Victoria’s Secret, así como en sus canales de YouTube, Instagram, TikTok y Prime Video, desde las 7:00 p.m. hora de Nueva York (6:00 p.m. en Colombia).

Desde su creación, el Victoria’s Secret Fashion Show se convirtió en una vitrina global que fusiona música y moda y en versiones anteriores, artistas como Rihanna, Taylor Swift y Justin Timberlake ofrecieron actuaciones como la que ahora realizará Karol G.

Siendo así, la reconocida colombiana se consolida aún más como figura internacional, luego de sus inolvidables presentaciones en el Vaticano junto con Andrea Bocelli, en el medio tiempo de la NFL en Brasil y en el cabaret Crazy Horse de París.