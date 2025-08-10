Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

¡Karol G hace historia! La colombiana será el acto principal del desfile de ‘Victoria’s Secret′

Karol G se convierte en la primera colombiana en cantar en el prestigioso evento de modas: Victoria’s Secret Fashion Show 2025.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Karol G será el acto principal del desfile de ‘Victoria’s Secret′
Karol G hará historia: primera colombiana en cantar en Victoria’s Secret. (Foto: AFP)

La reconocida cantante colombiana, Karol G fue confirmada como la artista principal del Victoria’s Secret Fashion Show 2025, convirtiéndose en la primera colombiana en protagonizar el icónico desfile de modas.

Artículos relacionados

¿Qué presentará Karol G en el Victoria’s Secret Fashion Show?

El evento se realizará el 15 de octubre en Nueva York y reunirá a modelos internacionales, artistas invitados y una de las producciones más esperadas del año.

La marca estadounidense anunció la participación de Karol G a través de sus redes sociales con el mensaje: “Dijimos que este año íbamos a hacerlo en grande y lo cumplimos”.

Artículos relacionados

Con una propuesta renovada que mezcla moda, música y tecnología, la presentación de ‘La Bichota’ forma parte del relanzamiento del icónico desfile, que volvió en 2024 tras seis años de pausa.

Aunque no se han revelado los detalles del repertorio, se espera que la paisa interprete algunos de sus éxitos globales como ‘Provenza’, ‘Mientras me curo del cora’ o ‘Si antes te hubiera conocido’, temas que aún dominan las plataformas digitales.

 

¿Por qué el desfile de Victoria’s Secret es tan importante para karol G?

Karol G expresó en una entrevista con Billboard que su participación en este show era “un sueño cumplido desde que decidió ser cantante”.

Además de la interprete ‘Provenza’ el desfile contará también con las presentaciones de Madison Beer, Missy Elliott y el grupo surcoreano TWICE, quienes compartirán escenario con las reconocidas “ángeles” de la marca.

Karol G será el acto principal del desfile de ‘Victoria’s Secret′
Karol G hará historia: primera colombiana en cantar en Victoria’s Secret. (Foto: AFP)

El evento podrá verse en la aplicación oficial de Victoria’s Secret, así como en sus canales de YouTube, Instagram, TikTok y Prime Video, desde las 7:00 p.m. hora de Nueva York (6:00 p.m. en Colombia).

Desde su creación, el Victoria’s Secret Fashion Show se convirtió en una vitrina global que fusiona música y moda y en versiones anteriores, artistas como Rihanna, Taylor Swift y Justin Timberlake ofrecieron actuaciones como la que ahora realizará Karol G.

Siendo así, la reconocida colombiana se consolida aún más como figura internacional, luego de sus inolvidables presentaciones en el Vaticano junto con Andrea Bocelli, en el medio tiempo de la NFL en Brasil y en el cabaret Crazy Horse de París.

Karol G será el acto principal del desfile de ‘Victoria’s Secret′
Karol G hará historia: primera colombiana en cantar en Victoria’s Secret. (Foto: AFP)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Mánager de B-King reveló que aclarara todo lo de México Talento nacional

Mánager de B-King reveló que contará todo lo que pasó en México y lo que hubo detrás del contrato

El mánager de B-King anunció que dirá todo lo que pasó en México antes de la trágica muerte del artista: "El porqué acepté ese contrato".

Seguidores de Martín Elías le dieron el último adiós - Personas con celular en la mano. Talento nacional

Dayana Jaimes habría lanzado pulla contra exesposo de Lily Díaz: "con el enemigo al lado"

En medio del escándalo por los audios revelados por Lily Díaz, Dayana Jaimes se pronunció con una indirecta que desató todo tipo de reacciones en redes.

Aida Victoria Merlano reaccionó a un video en la que la relacionan con Westcol Aída Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano estaría entusada por Westcol: este video lo revelaría

Aida Victoria Merlano reaccionó a un video en la que la relacionan con Westcol y destapa rumores sobre sus sentimientos.

Lo más superlike

¿Paola Jara deja los escenarios por el nacimiento de su hija con Jessi Uribe? Paola Jara

Así luce Paola Jara a un par de semanas de convertirse en mamá

Paola Jara compartió una emotiva foto con su perrito Coco sobre su pancita, mostrando la ternura y serenidad que vive antes de ser mamá.

Evelio Escorcia se pronunció sobre polémica de Dayana Jaimes y Lily Díaz Talento nacional

Evelio Escorcia rompió el silencio tras polémica entre su exesposa, Lily Díaz y Dayana Jaimes

Luis Fernando Hoyos MasterChef Celebrity Colombia

Luis Fernando Hoyos reaccionó con rabia al recibir delantal negro en MasterChef: le pidieron calmase

Ángela Aguilar presume su primer regalo de cumpleaños previo a cumplir 22 Ángela Aguilar

Detalle sorpresa en avión desata rumores sobre Christian Nodal y Ángela Aguilar: “Empezamos”

Andrea Valdiri en entrenamiento Andrea Valdiri

Andrea Valdiri mostró su último entrenamiento en Barranquilla: ¿es bueno ejercitarse en la playa?