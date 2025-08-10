La Jesuu habló sobre el video viral donde cuestionan a Yina Calderón por su aseo personal

La Jesuu se refirió al video viral en el que cuestionan a Yina Calderón por su falta de aseo personal, luego de que esta lanzara comentarios despectivos en su contra con argumentos similares, y aprovechó la situación para dejar una reflexión.

¿Cuál es el video viral en el que cuestionan a Yina Calderón por su aseo personal?

Hace pocas horas se viralizó en redes sociales un segmento de un capítulo de Protagonistas de novela, reality en el que Yina Calderón participó años atrás. Esto ocurrió luego de que la polémica influenciadora lanzara comentarios despectivos hacia La Jesuu, cuestionando su aseo personal.

Le llueven críticas a Yina Calderón por comentarios con La Jesuu. Foto | Canal RCN.

En el video, Yina es reprendida por Isabella Santodomingo por lo mismo que hoy critica a la creadora de contenido caleña: “Atrás de la pantalla huelen mal. Yina, ¿qué pasa? Pero Yina, o sea, de verdad pareces un chigüiro atropellado”, se le escucha decir a Isabella.

¿Qué dijo La Jesuu sobre el video viral de Yina Calderón en el que es cuestionada por su aseo personal?

Tras la viralidad del clip, La Jesuu decidió romper el silencio, ya que muchos internautas la etiquetaban en él como prueba de que Calderón estaría repitiendo un discurso que alguna vez le dirigieron a ella en televisión abierta.

Yina Calderón vuelve a ser tendencia por un video sobre su higiene personal. (Foto Canal RCN).

La creadora de contenido envió un reflexivo mensaje en el que destacó que los daños ocasionados por terceros no eran motivo para repetir la historia en otras personas, tal y como lo estaría haciendo Yina Calderón.

“No justifiquen sus heridas para herir a los demás”

Así mismo hizo un llamado a las personas para que dejaran de hacer bulliying para que enfocaran su energía en cambiar actitudes en su vida y dejaran de dañar a personas, solo porque otros lo hicieron con ellos.

"La mayor enseñanza que nos deja el bulliying es no hacer sentir a otros como ya nos hicieron sentir a nosotros, ¿por qué no trabajar en eso? Hacer lo mismo que ya te hicieron es sinónimo de que disfrutas en convertirte en el villano que te dañó"

Así mismo, sugirió a Yina Calderón que asistiera a un terapeuta para que la ayudara a sanar heridas del pasado, y mejorar como persona.