Raúl Ocampo rindió homenaje a Alejandra Villafañe en el día que cumpliría 36 años: "Hasta donde estés"

Este 8 de octubre, Raúl Ocampo, actor, escritor y actual participante de MasterChef Celebrity, compartió en sus historias de Instagram un video que conmovió profundamente a sus seguidores.

Raúl Ocampo conmueve las redes con video recordando a Alejandra Villafañe. (Foto Canal RCN)

¿Qué hizo Raúl Ocampo para honrar el cumpleaños de Alejandra Villafañe?

En el clip, Raúl aparece abrazando a Alejandra Villafañe en un día soleado. Ambos sonríen y Alejandra dice que ese video lo van a guardar hasta que estén “viejitos”. Esa frase, que en su momento fue espontánea y tierna, hoy tiene más peso y se vuelve más importante como lo mostró Raúl.

“Feliz cumpleaños hasta donde estes reina, el video no será para cuando seamos viejitos, pero es para hoy”, expresó Raúl Ocampo en su publicación.

La publicación generó cientos de reacciones por parte de los internautas que se sintieron conmovidos por ese recuerdo de una pareja que sigue inspirando amor y lealtad.

Muchos destacaron la forma en la que Raúl ha mantenido viva la memoria de Alejandra, compartiendo momentos que reflejan lo que fue su relación.

¿Cómo ha mantenido Raúl Ocampo viva la memoria de Alejandra Villafañe?

Desde la partida de Alejandra Villafañe el 21 de octubre de 2023, el actor le ha rendido homenajes de distintas formas, pero siempre manteniéndola presente.

Una forma muy honesta, según sus seguidores, de enfrentar el duelo, lo que ha generado empatía entre su comunidad digital. Aseguran que su forma de comunicar el duelo busca mostrar que el amor verdadero no desaparece con la ausencia física.

Para muchos internautas, Raúl se ha convertido en un ejemplo de cómo transitar el dolor con dignidad, sin esconder la tristeza, pero también sin dejar de celebrar la vida que compartieron.

Por su parte, Alejandra dejó una huella imborrable en el mundo del entretenimiento, siendo una mujer que enfrentó su enfermedad con valentía inspirando a miles de personas.

Alejandra Villafañe en recordada por Raúl Ocampo en el día de su cumpleaños. (Foto Canal RCN)

Durante su proceso, compartió mensajes de esperanza, agradecimiento y fortaleza, convirtiéndose en una voz del amor por la vida.

El video compartido por Raúl no solo fue un homenaje, sino también una forma de seguir celebrando el amor que los unió. En medio de la tristeza, su gestó nos recordó que los vínculos verdaderos no se rompen con el tiempo.