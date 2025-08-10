Laura de León dejó sorpresivo mensaje en medio de rumores de separación con Salomón Bustamante

Laura de León volvió a ser tema de conversación en redes sociales luego de compartir una imagen en sus historias de Instagram que, sin mencionar nombres, dejó a sus seguidores con la incertidumbre de que se trataba de una indirecta.

Laura de León causa incertidumbre entre sus seguidores con una publicación en sus redes sociales. (Foto Canal RCN)

¿Qué mensaje publicó Laura de León que avivó los rumores de separación con Salomón Bustamante?

El mensaje fue interpretado como una nueva señal de que su relación con el periodista Salomón Bustamante estaría atravesando una ruptura definitiva.

La actriz compartió una frase que, no mencionaba a nadie ni situaciones específicas, fue interpretada por muchos internautas como una clara alusión a su vida personal.

La historia apareció en su Instagram justo cuando los rumores sobre su separación con Salomón Bustamante vuelven a tomar fuerza.

“Mi esfuerzo viene de mi madre. Nunca vi a mi madre rendirse por nada”, dice la imagen publicada por Laura de León.

La imagen de Laura de León se suma una serie de mensajes que tanto ella como Salomón Bustamante han compartido en sus redes sociales en los últimos días, todos con un tono reflexivo, emocional o irónico.

Aunque ninguno ha confirmado públicamente una separación, estas señales han sido suficientes para que sus seguidores comiencen a especular sobre el futuro sentimental de ambos.

¿Por qué los seguidores creen que Laura de León y Salomón Bustamante están separados?

Uno de los hechos que más llamó la atención de los seguidores, fue que Salomón Bustamante dejó de seguir a Laura de León en Instagram, una acción que en el mundo de las redes sociales suele interpretarse como una señal de distanciamiento.

Por su parte, Laura de León ha optado por expresarse a través de frases de empoderamiento, resiliencia y el valor de seguir adelante sin importar las adversidades.

El mensaje sobre su madre fue visto como una forma de reafirmar su postura frente a los momentos difíciles que podría estar atravesando.

Crecen las especulaciones de la ruptura entre Laura de León y Salomón Bustamante. (Foto Canal RCN)

La pareja, ha había mantenido una relación discreta pero sólida ante la opinión pública. Sin embargo, la ausencia de apariciones conjuntas, la falta de contenido compartido en sus redes y los misteriosos mensajes, han generado una ola de especulaciones que sigue creciendo.

Mientras tanto, muchos internautas comentaron expresando su apoyo y admiración por la fortaleza de Laura, mientras otros insistían en que el mensaje tenía una dedicatoria implícita.