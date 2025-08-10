Emiro Navarro expone a Yina Calderón: “me llamaste borracha diciendo: amo a Karina”
Emiro Navarro expuso a Yina Calderón en redes sociales luego de que ella lanzara fuertes comentarios en su contra.
Una nueva polémica rodea a Yina Calderón, luego de que mencionara en su programa de chismes un rumor sobre la ruptura de amistad entre Emiro Navarro y Melissa Gate. Esto desató una serie de reacciones, entre ellas la reciente declaración del creador de contenido, quien la dejó en evidencia respecto a su opinión sobre Karina García.
¿Qué pasó entre Emiro Navarro y Yina Calderón?
Desde que Yina Calderón estrenó su programa de chismes ha estado involucrada en más polémicas de lo normal, pues la empresaria no ha medido sus palabras al momento de hablar sobre diversas personalidades del mundo digital, en su mayoría, personas que alguna vez fueron cercana a ella.
Uno de ellos fue Emiro Navarro y Melissa Gate, de quienes comentó que su amistad habría llegado a su fin. Sin embargo, ambos creadores de contenido desmintieron a Calderón desatando una serie de pronunciamientos de ambas partes.
Pues a Yina Calderón no le habría gustado la forma en la que Navarro habló sobre su programa digital y no dudó en arremeter hacia su físico, y lanzar una serie de rumores sobre su vida personal.
¿Emiro Navarro respondió con toda a Yina Calderón? ¡La dejó en evidencia!
A raíz de todos estos señalamientos, Emiro Navarro no dudó en realizar un en vivo en su cuenta oficial de TikTok para dar fin a este capítulo que se abrió por un comentario, que consideró mal intencionado, de Yina Calderón.
Y es que en medio de su desahogo, el creador de contenido no dudó en revelar detalles de una llamada que tuvo con la influenciadora días atrás en la que esta, bajo los efectos del alcohol, le confesaba lo mucho que amaba a Karina García, su examiga y a quien le dio la espalda en La casa de los famosos Colombia.
“Cállate la boca que me llamaste borracha diciendo: amo a Karina, es que yo la quiero, esa pelada es noble. Entonces cuál es la payasada tuya”
Así mismo, Navarro aprovechó para hacer un llamado a su comunidad de no darle más atención a los comentarios de Yina Calderón.
“No le demos más atención a esa persona, que hable lo que quiera hablar, simplemente quiero que se enfoquen en mí, en lo que yo tengo para brindarles a ustedes en el contenido que siempre hago”