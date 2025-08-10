Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Ricardo Vesga perdió la posibilidad de pasar primero al Top 10 de MasterChef: "Me destruyeron"

Ricardo Vesga quedó triste porque no competirá por el Top 10 de MasterChef, pero le contestó al chef Nicolás de Zubiría.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Ricardo Vesga, Claudia Bahamón
Ricardo Vesga perdió la posibilidad de pasar primero al Top 10 de MasterChef | Foto del Canal RCN.

Luego de un reto en el que las celebridades buscaban subir al balcón y asegurar la posibilidad de competir por el primer puesto del Top 10 de MasterChef Celebrity 2025, uno de los participantes no fue elegido por los chefs jurados Nicolás de Zubiría, Belén Alonso y Jorge Rausch.

Fueron cinco los participantes que compitieron, pero uno de ellos no subió al balcón y, por ende, le tocó ponerse delantal negro junto a los demás que ya estaban en riesgo. Esa persona fue el actor Ricardo Vesga.

¿Por qué Ricardo Vesga no convenció en MasterChef Celebrity?

Mientras que Alejandra Ávila, Pichingo, Carolina Sabino y David Sanín lograron subir al balcón para disputarse el primer cupo al Top 10, Ricardo Vesga perdió esa posibilidad.

El actor Ricardo Vesga preparó un arroz paisa, pero resulta que confundió porque calificaron la receta como un calentado. El artista llamó al plato como 'Richi paisa'.

En las calificaciones, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso comunicaron que no sabían qué era el plato. Los expertos gastronómicos se mostraron decepcionados del sabor de la comida, además aseguraron que estaba grasoso el plato, le faltó amor, entre otros más aportes.

"Me destruyeron... No dijeron nada bueno, amigos", confesó Ricardo Vesga.

Ricardo Vesga
Ricardo Vesga no convenció a los chefs | Foto del Canal RCN.

¿Cómo reaccionó Ricardo Vesga al perder la posibilidad del Top 10 en MasterChef Celebrity 2025?

Al momento de deliberar, se determinó que Ricardo Vesga tuvo el peor plato y le dieron el delantal negro, a la vez que no competirá para ser el primero del Top 10 de la temporada 2025.

Entre Ricardo Vesga y David Sanín estaba la celebridad que no iba a subir el balcón, la decisión fue que el actor falló y reaccionó.

"Señor, pero una cosa que les voy a decir: sí, cocinamos con amor", dijo Ricardo Vesga.

Así las cosas, Ricardo perdió la posibilidad de ser el primero en entrar al Top 10, mientras que, remarcó que su plato quedó muy genérico.

¿Quiénes competirán por el primer puesto del Top 10 de MasterChef Celebrity?

Para terminar, entre Violeta Bergonzi, Alejandra Ávila, Pichingo, Carolina Sabino y David Sanín se encuentra el primer participante que ingresará al Top 10. Ellos se enfrentarán por este importante cupo de la competencia culinaria.

Violeta Bergonzi, Alejandra Ávila, Pichingo, Carolina Sabino y David Sanín
Violeta Bergonzi, Alejandra Ávila, Pichingo, Carolina Sabino y David Sanín se disputarán el primer puesto del Top 10 | Foto del Canal RCN.

