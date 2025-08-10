Ricardo Vesga en el ojo del huracán por tildar de 'showsero' a Luis Fernando Hoyos en MasterChef

En MasterChef Celebrity, 10 años, las emociones se apoderan de los participantes. Entre lo más nuevo, el actor Luis Fernando Hoyos recibió delantal negro y quedó demostrado que no le gustó ni un poco la decisión que tomaron los chefs jurados Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Belén Alonso.

Artículos relacionados Martín Elías Salió a la luz video de Martín Elías minutos antes del accidente de tránsito en el que falleció

¿Por qué Luis Fernando Hoyos se disgustó en MasterChef Celebrity?

A Luis Fernando Hoyos no le fue bien en la preparación de un plato de sal con productos Bary. Aunque intentó innovar y ser creativo, su idea no le salió como esperaba debido a que el jurado comentó que la masa que hizo no estaba bien, entre otras más críticas.

Entonces, se comunicó que debía ponerse delantal negro y automáticamente estaba en riesgo en MasterChef.

La reacción del actor generó interés, ya que se quitó el delantal blanco y lo tiró en la cesta, luego se puso el de color negro. Aseguró que le dio "piedra", así que la presentadora Claudia Bahamón le pidió que se calmara.

Luis Fernando Hoyos reaccionó con rabia al recibir delantal negro en MasterChef | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados Karol G Karol G rompió el silencio y habría contestado a rumores sobre su ruptura con Feid

¿Qué criticó Ricardo Vesga de la actitud de Luis Fernando Hoyos en MasterChef Celebrity?

Ante la reacción de Hoyos, uno de los participantes que no estuvo de acuerdo fue su colega, el actor Ricardo Vesga.

En diálogo con la producción de MasterChef Celebrity, Ricardo Vesga tildó de hacer show a Luis Fernando Hoyos y eso hizo que los internautas salieran en su defensa.

"¡Qué vergüenza con los chefs!, o sea, semejante show que está haciendo Luisfer", expresó Ricardo Vesga.

Para Vesga, no estuvo del todo bien el hecho de que su colega artista se hubiese comportado de determinada manera al recibir el delantal negro, pues se trata de una competencia que se debe respetar. Junto a Luis Fernando Hoyos, también le dieron delantal negro a Patty Grisales.

Ricardo Vesga no estuvo de acuerdo con Luis Fernando Hoyos | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados Valentina Taguado Valentina Taguado confesó dura experiencia buscando el sueño americano en Estados Unidos, ¿qué dijo?

La manifestación de Vesga en contra de Hoyos hizo eco en redes sociales, Ricardo estuvo en el ojo del huracán debido a que algunos televidentes justificaron que su desempeño es más "bajo" que el de Luis Fernando.

Por otra parte, algunos estuvieron de acuerdo con Ricardo Vesga. Para ver todos los capítulos completos de MasterChef, tan solo hay que descargar la app del Canal RCN. Clic aquí.