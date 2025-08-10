Conozca la extensa lista de personas por las que Valdiri se va a vengar al enfrentarse contra Yina

Se mantiene la rivalidad entre la bailarina Andrea Valdiri y la empresaria de fajas Yina Calderón. Tiempo atrás se dio a conocer que ambas aceptaron ser parte de un evento de boxeo en el que se enfrentarán entre sí.

Desde el momento en el que se supo que Yina y Valdiri se verán las caras en el ring, son múltiples las reacciones.

Inclusive, hay apuestas y las redes cada vez más se alborotan, ya que el encuentro, que se llama Stream Fighters y es organizado por el streamer WestCol, tiene fecha para el próximo sábado 18 de octubre en Bogotá.

¿Qué se opina del enfrentamiento entre Andrea Valdiri y Yina Calderón?

Catalogado como el enfrentamiento estelar, Andrea Valdiri ha dejado saber que no simpatiza ni un poco con Yina Calderón, de modo que la barranquillera se la pasa entrenando porque esperar "cobrarle" todas las polémicas.

Por su parte, Yina Calderón ha dicho que no la subestimen, pues en el ring de boxeo cualquier cosa puede suceder. No obstante, no se ha visto entrenar a la empresaria de la misma manera como lo ha hecho su contrincante.

Andrea Valdiri se la pasa entrenando | Foto del Canal RCN.

Mientras llega el día, Yina Calderón es una influencer controversial. Su 'modus operandi' es lanzar críticas sin importarle las consecuencias; gran parte de sus palabras en contra de figuras públicas de internet, celebridades, famosos y demás personajes de mundo del entretenimiento.

¿Quiénes son por los que Andrea Valdiri se va a vengar al enfrentarse contra Yina Calderón?

Se dice que Andrea Valdiri se va a vengar no solo de las críticas que ha recibido por parte de Yina, sino que de muchas otras más personas que, de acuerdo con lo que se percibe en las plataformas de interacción social, tampoco quieren a la emprendedora.

Yina Calderón crítica sin medir las consecuencias | Foto del Canal RCN.

Pues bien, es tanto el 'boom' del enfrentamiento que hasta se compartió una lista de las personas por las que se asegura que Valdiri se va a vengar al enfrentarse contra Calderón en próximos días y son:

