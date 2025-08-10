Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Conozca la extensa lista de personas por las que Valdiri se va a vengar al enfrentarse contra Yina

Yina Calderón suele criticar al que se le atraviesa, así que algunos comentan que Andrea Valdiri se enfrentará por muchos reconocidos.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Andrea Valdiri, Yina Calderón
La extensa lista de personas por las que Valdiri se va a vengar al enfrentarse contra Yina | Foto del Canal RCN.

Se mantiene la rivalidad entre la bailarina Andrea Valdiri y la empresaria de fajas Yina Calderón. Tiempo atrás se dio a conocer que ambas aceptaron ser parte de un evento de boxeo en el que se enfrentarán entre sí.

Artículos relacionados

Desde el momento en el que se supo que Yina y Valdiri se verán las caras en el ring, son múltiples las reacciones.

Inclusive, hay apuestas y las redes cada vez más se alborotan, ya que el encuentro, que se llama Stream Fighters y es organizado por el streamer WestCol, tiene fecha para el próximo sábado 18 de octubre en Bogotá.

¿Qué se opina del enfrentamiento entre Andrea Valdiri y Yina Calderón?

Catalogado como el enfrentamiento estelar, Andrea Valdiri ha dejado saber que no simpatiza ni un poco con Yina Calderón, de modo que la barranquillera se la pasa entrenando porque esperar "cobrarle" todas las polémicas.

Por su parte, Yina Calderón ha dicho que no la subestimen, pues en el ring de boxeo cualquier cosa puede suceder. No obstante, no se ha visto entrenar a la empresaria de la misma manera como lo ha hecho su contrincante.

Andrea Valdiri
Andrea Valdiri se la pasa entrenando | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados

Mientras llega el día, Yina Calderón es una influencer controversial. Su 'modus operandi' es lanzar críticas sin importarle las consecuencias; gran parte de sus palabras en contra de figuras públicas de internet, celebridades, famosos y demás personajes de mundo del entretenimiento.

¿Quiénes son por los que Andrea Valdiri se va a vengar al enfrentarse contra Yina Calderón?

Se dice que Andrea Valdiri se va a vengar no solo de las críticas que ha recibido por parte de Yina, sino que de muchas otras más personas que, de acuerdo con lo que se percibe en las plataformas de interacción social, tampoco quieren a la emprendedora.

Yina Calderón
Yina Calderón crítica sin medir las consecuencias | Foto del Canal RCN.

Pues bien, es tanto el 'boom' del enfrentamiento que hasta se compartió una lista de las personas por las que se asegura que Valdiri se va a vengar al enfrentarse contra Calderón en próximos días y son:

Artículos relacionados

  • Luisa Fernanda W.
  • Karola.
  • La Jesuu.
  • Jessica Cediel.
  • La Segura.
  • Manuela Gómez.
  • Melissa Gate.
  • Aida Victoria Merlano.
  • Emiro Navarro.
  • Valentino Lázaro.
  • Lina Tejeiro.
  • WestCol.
  • Yaya Muñoz.
  • Karina García.
  • Karen Sevillano.
  • Andrés Altafulla.
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Valentino Lázaro reveló lo que le gustaría hacer con Beéle Talento nacional

Valentino Lázaro le lanzó una curiosa invitación a Beéle: ¿de qué se trata?

Valentino Lázaro ha hecho una curiosa confesión al revelar qué le gustaría hacer con el cantante barranquillero Beéle.

Emiro Navarro se defendió de Yina Calderón Emiro Navarro

Emiro Navarro se defendió de las acusaciones de Yina Calderón: “ahí sí lloras”

Emiro Navarro no se quedó callado y una vez más se defendió de Yina Calderón, pero esta vez le pidió respeto por su físico.

Karen Sevillano le dedica emotivo mensaje a Lina Tejeiro por su cumpleaños Karen Sevillano

Karen Sevillano sorprende a Lina Tejeiro con un emotivo mensaje por su cumpleaños: “Aquí estoy siempre”

Karen Sevillano dedicó un mensaje especial a Lina Tejeiro, quien compartió fotos inéditas para celebrar su vida.

Lo más superlike

Psicofonía en entrevista de Marcela Reyes Marcela Reyes

Entrevista de Marcela Reyes sobre B-King es viral por audio paranormal que se filtró: esto se oyó

En redes se viralizó el video del aterrador sonido que se escuchó en medio de una entrevista de Marcela Reyes sobre B-King, ¿psicofonía?

Eugenio Derbez llega a la 34ª edición anual de los Premios del Sindicato de Productores (PGA) en el Beverly Hilton. Eugenio Derbez

Victoria Ruffo arremetió contra Eugenio Derbez: "nunca ha sabido ser papá""

¿Paola Jara deja los escenarios por el nacimiento de su hija con Jessi Uribe? Paola Jara

Así luce Paola Jara a un par de semanas de convertirse en mamá

Luis Fernando Hoyos MasterChef Celebrity Colombia

Luis Fernando Hoyos reaccionó con rabia al recibir delantal negro en MasterChef: le pidieron calmase

Andrea Valdiri en entrenamiento Andrea Valdiri

Andrea Valdiri mostró su último entrenamiento en Barranquilla: ¿es bueno ejercitarse en la playa?