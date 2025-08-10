¡Levantando pesas! Así entrena Mariana Pajón en sus últimos meses de embarazo
La bicampeona olímpica Mariana Pajón mostró su rutina de ejercicios embarazada y generó una ola de comentarios entre admiración y sorpresa.
La doble medallista olímpica Mariana Pajón volvió a inspirar a miles de seguidores al compartir en sus redes sociales parte de su rutina de entrenamiento mientras atraviesa su embarazo.
¿Cómo entrena Mariana Pajón durante el embarazo?
La bicicrosista publicó un video donde se le ve realizando ejercicios en el gimnasio, acompañada de un mensaje en el que reflexiona sobre los retos físicos y emocionales de esta etapa tan especial de su vida, adaptando su rutina a su estado actual, pero sin abandonar el movimiento, que considera esencial para su bienestar y el del bebé.
En el video se puede observar a la deportista utilizando la elíptica, levantando pesas moderadas y realizando ejercicios de fuerza con mancuernas. Aunque aclaró que cada movimiento está supervisado por profesionales de la salud y el deporte, algunos seguidores no tardaron en expresar su preocupación por el esfuerzo que implica realizar actividad física durante el último trimestre de gestación.
¿Qué opinan los seguidores de Mariana Pajón sobre su disciplina?
Mariana expresó que para ella es importante mantenerse activa y sentirse fuerte y estable tanto física como emocionalmente. “No es fácil, pero me hace feliz seguir en movimiento”, expresó en su publicación, dejando claro que el deporte sigue siendo parte esencial de su vida, incluso en una etapa donde muchas mujeres suelen disminuir su actividad.
Mientras algunos criticaron que siguiera entrenando con discos de 10 kilos o realizando flexiones, la mayoría de sus seguidores aplaudieron su compromiso y la catalogaron como un ejemplo de fortaleza femenina.
¿Qué planes tiene Mariana Pajón después de la maternidad?
Aunque su prioridad actual es vivir con plenitud la maternidad, Mariana no ha dejado de soñar con volver a competir. De hecho, ha confesado que uno de sus grandes objetivos es regresar a las pistas con toda su energía para representar nuevamente a Colombia en los Juegos Olímpicos de 2028.
Su motivación, asegura, será aún mayor al imaginar a su hijo en las gradas viéndola competir, siendo un testimonio de disciplina, amor y resiliencia que inspira dentro y fuera del deporte.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike