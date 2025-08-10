Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

¡Levantando pesas! Así entrena Mariana Pajón en sus últimos meses de embarazo

La bicampeona olímpica Mariana Pajón mostró su rutina de ejercicios embarazada y generó una ola de comentarios entre admiración y sorpresa.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Mariana Pajón será mamá… ¡y sigue entrenando a doble jornada!
La campeona olímpica anunció su embarazo y dejó claro que la maternidad no la alejará de sus sueños. Una historia que inspira a miles de mujeres. Foto AFP/Raúl Arboleda

La doble medallista olímpica Mariana Pajón volvió a inspirar a miles de seguidores al compartir en sus redes sociales parte de su rutina de entrenamiento mientras atraviesa su embarazo.

Artículos relacionados

¿Cómo entrena Mariana Pajón durante el embarazo?

La bicicrosista publicó un video donde se le ve realizando ejercicios en el gimnasio, acompañada de un mensaje en el que reflexiona sobre los retos físicos y emocionales de esta etapa tan especial de su vida, adaptando su rutina a su estado actual, pero sin abandonar el movimiento, que considera esencial para su bienestar y el del bebé.

 

En el video se puede observar a la deportista utilizando la elíptica, levantando pesas moderadas y realizando ejercicios de fuerza con mancuernas. Aunque aclaró que cada movimiento está supervisado por profesionales de la salud y el deporte, algunos seguidores no tardaron en expresar su preocupación por el esfuerzo que implica realizar actividad física durante el último trimestre de gestación.

Artículos relacionados

¿Qué opinan los seguidores de Mariana Pajón sobre su disciplina?

Mariana expresó que para ella es importante mantenerse activa y sentirse fuerte y estable tanto física como emocionalmente. “No es fácil, pero me hace feliz seguir en movimiento”, expresó en su publicación, dejando claro que el deporte sigue siendo parte esencial de su vida, incluso en una etapa donde muchas mujeres suelen disminuir su actividad.

Mariana Pajón compartió en Instagram su rutina de ejercicios durante el embarazo.
Mariana Pajón compartió en Instagram su rutina de ejercicios durante el embarazo. | Foto: Pablo Vera | AFP

Mientras algunos criticaron que siguiera entrenando con discos de 10 kilos o realizando flexiones, la mayoría de sus seguidores aplaudieron su compromiso y la catalogaron como un ejemplo de fortaleza femenina.

Artículos relacionados

¿Qué planes tiene Mariana Pajón después de la maternidad?

Aunque su prioridad actual es vivir con plenitud la maternidad, Mariana no ha dejado de soñar con volver a competir. De hecho, ha confesado que uno de sus grandes objetivos es regresar a las pistas con toda su energía para representar nuevamente a Colombia en los Juegos Olímpicos de 2028.

Mariana Pajón será mamá y no descarta su regreso a los Juegos Olímpicos
Mariana Pajón será mamá y promete seguir pedaleando hacia Los Juegos Olímpicos 2028. Foto AFP/Jeff Pachoud

Su motivación, asegura, será aún mayor al imaginar a su hijo en las gradas viéndola competir, siendo un testimonio de disciplina, amor y resiliencia que inspira dentro y fuera del deporte.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Miguel Ángel Russo Celebrities

¡Luto en el fútbol! Murió Miguel Ángel Russo, exdirector técnico de Millonarios: esto se sabe

Miguel Ángel Russo era director de Boca Juniors, también dirigió a Millonarios y más. Falleció a sus 69 años.

Video viral de Yina Calderón desata reacción de La Jesuu: esto dijo La Jesuu

La Jesuu habló sobre el video viral donde cuestionan a Yina Calderón por su aseo personal

La Jesuu habló del video viral en el que critican a Yina por su aseo personal para dejar una enriquecedora enseñanza.

¿De cuánto es la fortuna de Cristiano Ronaldo actualmente? Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo se convirtió en el primer futbolista multimillonario ¿De cuánto es su fortuna?

Cristiano Ronaldo alcanzó una cifra histórica: supera los 1.400 millones de dólares y se convierte en el primer futbolista multimillonario del mundo.

Lo más superlike

Los memes y reacciones que dejó el triunfo de Colombia tras pase a cuartos del Mundial Sub-20 Talento nacional

Los memes y reacciones que dejó el triunfo de Colombia tras pase a cuartos del Mundial Sub-20

La tricolor venció a Sudáfrica y aseguró su pase a los cuartos del Mundial Sub-20. Además, internautas reaccionaron al respecto.

Eli Castro rompe el silencio: habla del supuesto rechazo a Ángela Aguilar y menciona a Cazzu Christian Nodal

¿Qué dijo la madrina de Christian Nodal? Aclaró cuál es la relación de la familia con Ángela Aguilar

¿Paola Jara deja los escenarios por el nacimiento de su hija con Jessi Uribe? Paola Jara

Así luce Paola Jara a un par de semanas de convertirse en mamá

Luis Fernando Hoyos MasterChef Celebrity Colombia

Luis Fernando Hoyos reaccionó con rabia al recibir delantal negro en MasterChef: le pidieron calmase

Andrea Valdiri en entrenamiento Andrea Valdiri

Andrea Valdiri mostró su último entrenamiento en Barranquilla: ¿es bueno ejercitarse en la playa?