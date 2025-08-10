Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Greeicy regañó a Kai en pleno video y la reacción del pequeño es tendencia

Greeicy captó el emotivo momento en el que tuvo que llamarle la atención a su hijo Kai.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Greeicy causa ternura por su video con su hijo Kai.
Greeicy Rendón y su hijo Kai causan ternura con un video. (Foto de Kevin Winter/AFP)

La cantante colombiana Greeicy conquistó los corazones de sus seguidores con un breve pero tierno video que se viralizó rápidamente en redes sociales.

Greeicy es tendencia junto a su hijo Kai.
Greeicy sorprende a sus seguidores con tierno video junto a Kai. (Foto de Frazer Harrison /AFP)

¿Cómo vive Greeicy Rendón la maternidad junto a su hijo Kai?

Greeicy sigue demostrando que la maternidad es una de las etapas más significativas de su vida. Desde el nacimiento de Kai en 2022, la cantante ha compartido con sus seguidores momentos divertidos y emotivos que muestran la conexión profunda que tiene con su hijo.

En el clip, Greeicy aparece junto a su hijo Kai, fruto de su relación con el cantante Mike Bahía, hablándole como un personaje de caricaturas en un momento cercano y espontáneo que cautivó a sus seguidores.

“Y si algún día te cansas de mí, pues te duermes y descansas porque yo ya estoy en tu vida y me tienes que soportar en esta y en todas las vidas”, dice Greeicy en el video.

¿Cómo reaccionaron los seguidores de Greeicy con el video junto a su hijo Kai?

Aunque el video dura apenas unos segundos, fue suficiente para que miles de internautas reaccionaran con mensajes de amor, admiración y empatía hacia Greeicy Rendón y su forma tan auténtica de mostrar su vínculo con su hijo Kai.

La publicación fue compartida por Greeicy a través de su Instagram y fue replicada por cientos de usuarios destacando la ternura del mensaje. Además, los comentarios no se hicieron esperar, destacando la naturalidad con la que Greeicy lleva su rol de madre y logra transmitirle a su hijo todo su amor.

Asimismo, algunos seguidores de la artista compartieron sus propias experiencias como madres, creando una conversación empática y de amor incondicional entorno al video.

Greeicy y Mike Bahía, padres de Kai.
Greeicy y Mike Bahía son padres desde el 2022. (Foto de Iván Apfel /AFP)

Este tipo de contenidos han fortalecido el vínculo entre Greeicy y su comunidad digital, que la sigue no solo por su talento musical, sino también por su carisma.

El video, aunque breve, se suma a una serie de publicaciones que han convertido a Kai en uno de los bebés más queridos de la farándula colombiana.

