Valentino Lázaro lanzó inesperada confesión sobre Emiro Navarro, exparticipante de La casa de los famosos

En más de una ocasión, Valentino Lázaro ha sido tendencia por los comentarios que realiza sobre Emiro Navarro. Sin embargo, sus más recientes declaraciones dejaron a muchos sorprendidos, pues el creador de contenido aseguró que últimamente le está “cayendo mejor” el exparticipante de 'La casa de los famosos'.

Artículos relacionados Martín Elías Salió a la luz video de Martín Elías minutos antes del accidente de tránsito en el que falleció

¿Qué dijo Valentino Lázaro acerca de Emiro Navarro?

A través de sus historias de Instagram, Valentino sorprendió a sus seguidores al confesar que su percepción sobre Emiro ha cambiado. Aunque en el pasado había afirmado ser “mejor” que él en cuanto a oratoria y manejo frente a los micrófonos, ahora expresó que hay aspectos de Navarro que valora:

“Emiro me está cayendo mejor últimamente jajaj así me gusta, cuando dice lo que piensa”, escribió.

Esto fue lo que confesó Valentino Lázaro / (Foto del Canal RCN)

Esta declaración se volvió viral en cuestión de minutos, ya que marcó un giro respecto a sus declaraciones anteriores. En otras ocasiones, Valentino había sido crítico con el finalista de la segunda temporada del reality, por lo que muchos usuarios interpretaron este mensaje como una muestra de reconciliación.

Artículos relacionados Karol G Karol G rompió el silencio y habría contestado a rumores sobre su ruptura con Feid

¿Qué ha pasado entre Valentino Lázaro y Emiro Navarro?

La relación entre ambos ha tenido varios altibajos. Valentino Lázaro ha protagonizado diversas controversias por sus comentarios hacia figuras del entretenimiento, y Emiro no ha sido la excepción.

Semanas atrás, Lázaro opinó sobre su colega y señaló que, en su criterio, Emiro cambiaba de actitud según el entorno en el que se encontraba. Además, aseguró ser tener más cualidades que él, lo que generó reacciones divididas entre los fans.

La relación de Valentino Lázaro y Emiro Navarro ha sido polémica / (Fotos del Canal RCN)

Poco después, en una entrevista, Valentino reconoció que Emiro tiene buena oratoria, lo que, según dijo, lo convierte en una buena opción para proyectos tipo podcast. Los internautas destacaron que, desde ese momento, se notó un cambio en su actitud, pasando de la crítica a un tono más conciliador.

Artículos relacionados Lina Tejeiro Lina Tejeiro sorprende con nuevo look: ¿con qué celebridades internacionales fue comparada?

¿Cuáles son los proyectos de Valentino Lázaro y Emiro Navarro?

Actualmente, Valentino Lázaro continúa impulsando su faceta como creador digital. Se distingue por su estilo directo y por abordar temas personales y sociales desde la autenticidad. Aunque la controversia ha sido parte de su trayectoria, sus seguidores resaltan que siempre busca generar conversación.

Valentino Lázaro y Emiro Navarro atraviesan un momento de crecimiento profesional / (Fotos del Canal RCN)

Por su parte, Emiro Navarro ha mantenido un perfil activo tras su paso por La casa de los famosos. El influencer continúa creando contenido sobre humor y, además, ha participado en eventos musicales y colaboraciones con artistas reconocidos como: Greeicy, Ryan Castro y J Balvin.

Ambos atraviesan un momento de crecimiento profesional. Aunque no hay un proyecto confirmado entre ellos, los internautas no descartan una futura colaboración, especialmente tras las declaraciones recientes de Valentino.