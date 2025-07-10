Lina Tejeiro sorprende con nuevo look: ¿con qué celebridades internacionales fue comparada?

Lina Tejeiro volvió a captar la atención de miles de seguidores en redes sociales tras mostrar una transformación radical. La actriz decidió cambiar por completo su apariencia, iniciando una nueva etapa en su vida personal y profesional.

¿Cómo fue el cambio de look de Lina Tejeiro?

Lina Tejeiro compartió en su cuenta oficial de Instagram su más reciente cambio de imagen: un cabello completamente decolorado.

La publicación, acompañada de una serie de fotografías, rápidamente se llenó de comentarios que destacaron la drasticidad del nuevo estilo y lo bien que le sentaba.

En esa ocasión, la actriz explicó que el cambio simbolizaba un proceso personal de crecimiento y transformación.

De acuerdo con los internautas, este cambio también refleja una etapa de renovación en la vida de la actriz, quien meses atrás ya había sorprendido al cortarse el cabello a la altura de los hombros.

¿Con qué celebridades fue comparada Lina Tejeiro?

El nuevo look de la actriz generó una ola de comparaciones con figuras del entretenimiento internacional.

En los comentarios, varios usuarios afirmaron que su apariencia les recordaba a Kylie Jenner, mientras otros mencionaron similitudes con Daenerys Targaryen, personaje interpretado por Emilia Clarke en Game of Thrones.

Lina Tejeiro fue comparada con Kylie Jenner / (Fotos del Canal RCN y AFP)

Las comparaciones no tardaron en viralizarse, especialmente por el contraste entre su tono de cabello y sus pecas naturales, que resaltan aún más con la nueva imagen.

Además, celebridades cercanas a la actriz también reaccionaron. Entre ellas, la cantante Greeicy Rendón, quien la elogió públicamente.

¿En qué proyectos ha estado Lina Tejeiro?

Lina Tejeiro, además de su reconocida trayectoria en televisión, ha ampliado su carrera hacia otros escenarios del entretenimiento.

En la pantalla ha asumido papeles protagónicos que le han permitido explorar personajes complejos y mostrar una evolución constante en su faceta actoral.

Lina Tejeiro ha ampliado su carrera hacia otros escenarios. / (Foto del Canal RCN)

Actualmente, la actriz se prepara para debutar en el teatro, un reto que, según ha compartido, la motiva a seguir creciendo profesionalmente.

Incursionó como presentadora en La Previa, el aftershow de La casa de los famosos Colombia 2024, y ha fortalecido su faceta empresarial con ‘Coraje’, su marca de maquillaje.

Con cada paso profesional, Lina Tejeiro consolida una carrera que trasciende la actuación.

Los seguidores destacan que gracias a su disciplina, constancia y capacidad para asumir nuevos retos, se ha posicionado como una figura versátil en la industria del entretenimiento colombiano.