Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Lina Tejeiro sorprende con nuevo look: ¿con qué celebridades internacionales fue comparada?

Lina Tejeiro, actriz y empresaria colombiana, sorprendió con un nuevo look que generó comparaciones con figuras internacionales.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Lina Tejeiro sorprende con su nuevo look
Lina Tejeiro mostró la transformación radical que se realizó / (Foto del Canal RCN)

Lina Tejeiro volvió a captar la atención de miles de seguidores en redes sociales tras mostrar una transformación radical. La actriz decidió cambiar por completo su apariencia, iniciando una nueva etapa en su vida personal y profesional.

Artículos relacionados

¿Cómo fue el cambio de look de Lina Tejeiro?

Lina Tejeiro compartió en su cuenta oficial de Instagram su más reciente cambio de imagen: un cabello completamente decolorado.

La publicación, acompañada de una serie de fotografías, rápidamente se llenó de comentarios que destacaron la drasticidad del nuevo estilo y lo bien que le sentaba.

En esa ocasión, la actriz explicó que el cambio simbolizaba un proceso personal de crecimiento y transformación.

De acuerdo con los internautas, este cambio también refleja una etapa de renovación en la vida de la actriz, quien meses atrás ya había sorprendido al cortarse el cabello a la altura de los hombros.

Artículos relacionados

¿Con qué celebridades fue comparada Lina Tejeiro?

El nuevo look de la actriz generó una ola de comparaciones con figuras del entretenimiento internacional.

En los comentarios, varios usuarios afirmaron que su apariencia les recordaba a Kylie Jenner, mientras otros mencionaron similitudes con Daenerys Targaryen, personaje interpretado por Emilia Clarke en Game of Thrones.

¿Con qué celebridades fue comparada Lina Tejeiro?
Lina Tejeiro fue comparada con Kylie Jenner / (Fotos del Canal RCN y AFP)

Las comparaciones no tardaron en viralizarse, especialmente por el contraste entre su tono de cabello y sus pecas naturales, que resaltan aún más con la nueva imagen.

Además, celebridades cercanas a la actriz también reaccionaron. Entre ellas, la cantante Greeicy Rendón, quien la elogió públicamente.

Artículos relacionados

 

¿En qué proyectos ha estado Lina Tejeiro?

Lina Tejeiro, además de su reconocida trayectoria en televisión, ha ampliado su carrera hacia otros escenarios del entretenimiento.

En la pantalla ha asumido papeles protagónicos que le han permitido explorar personajes complejos y mostrar una evolución constante en su faceta actoral.

¿Qué representa este cambio para Lina Tejeiro?
Lina Tejeiro ha ampliado su carrera hacia otros escenarios. / (Foto del Canal RCN)

Actualmente, la actriz se prepara para debutar en el teatro, un reto que, según ha compartido, la motiva a seguir creciendo profesionalmente.

Incursionó como presentadora en La Previa, el aftershow de La casa de los famosos Colombia 2024, y ha fortalecido su faceta empresarial con ‘Coraje’, su marca de maquillaje.

Con cada paso profesional, Lina Tejeiro consolida una carrera que trasciende la actuación.

Los seguidores destacan que gracias a su disciplina, constancia y capacidad para asumir nuevos retos, se ha posicionado como una figura versátil en la industria del entretenimiento colombiano.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Mario Yepes y Caterin Escobar haciendo mercado Caterin Escobar

Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes fueron captados juntos y dejaron inesperada escena en público

Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes, exparticipantes de MasterChef Celebrity, son tendencia tras ser captados juntos en supermercado.

Viena Ruíz ha sido tendencia tras romper el silencio por infidelidad de su expareja. Talento nacional

Reconocida expresentadora de ‘Buen Día, Colombia’ rompió el silencio tras infidelidad de su expareja

Famosa expresentadora de ‘Buen Día, Colombia’ se pronunció tras su ruptura por infidelidad de su expareja.

Nela González sufre percance en restaurante. MasterChef Celebrity Colombia

Nela González, finalista de MasterChef Celebrity, vive susto en restaurante y es salvada a tiempo

Nela González preocupó a sus seguidores al revelar el incidente que vivió en un restaurante mientras comía.

Lo más superlike

Ángela Aguilar presume su primer regalo de cumpleaños previo a cumplir 22 Ángela Aguilar

Detalle sorpresa en avión desata rumores sobre Christian Nodal y Ángela Aguilar: “Empezamos”

La cantante mexicana inició sus festejos de cumpleaños con un detalle sorpresa durante un vuelo privado.

Falcao responde si entraría a MasterChef Celebrity. Falcao

Falcao revela si se le mediría o no a entrar a MasterChef Celebrity y sorprende con su respuesta

Louis Tomlinson rompió el silencio tras varios meses de la muerte de Liam Payne. Talento internacional

Louis Tomlinson de One Direction rompió el silencio tras muerte de Liam Payne: “Me llené de dolor”

Andrea Valdiri en entrenamiento Andrea Valdiri

Andrea Valdiri mostró su último entrenamiento en Barranquilla: ¿es bueno ejercitarse en la playa?

Falleció reconocida escritora, dejando un gran legado en el periodismo. Talento internacional

Luto: falleció reconocida escritora que dejó una huella imborrable en la literatura