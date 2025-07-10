Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Cris Valencia ya no se esconde: así presentó a su nueva novia en redes

Cris Valencia sorprendió a todos al dejar ver por primera vez a la mujer que se ganó su corazón, y no dudó en presumirla en redes.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Cris Valencia ya no se esconde: mostró por fin a su nueva novia en redes
Cris Valencia sorprendió a sus fans al mostrar a su nueva pareja. (Foto Canal RCN).

Cris Valencia, reconocido cantante emergente, reapareció en sus redes sociales con una inesperada publicación. En esta ocasión, el joven artista no compartió contenido sobre su carrera musical, sino sobre su vida sentimental: presentó por primera vez a su novia.

¿Cris Valencia presentó oficialmente a su nueva novia?

Meses después de que su relación con la influenciadora Yana Karpova llegara a su fin y de mostrarse en varias ocasiones afectado por la ruptura, el joven artista dejó claro que su corazón sanó y que estaba listo para darse una nueva oportunidad en el amor.

Ella es la nueva pareja de Cris Valencia
Cris Valencia estaría estrenando nueva pareja. (Foto Canal RCN)

Aunque al principio todo eran rumores en redes sociales por su cercanía con una DJ llamada Guadalupe, finalmente Cris Valencia confirmó que estaba en una relación, aunque sin revelar el nombre ni el rostro de su pareja.

En un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, el cantante mostró a su novia maquillándolo para mejorar el aspecto de su rostro, acompañado de un mensaje que dejó claro su enamoramiento: “¿Ven cómo me tiene?”

Aunque Cris Valencia parece no estar listo para presentar públicamente a su novia de manera oficial mostrando su rostro e identidad, ya dejó ver parte de ella, como sus brazos, en el video.

¿Quién es la nueva novia de Cris Valencia?

El joven cantante Cris Valencia aún no se ha atrevido a presentar a su nueva pareja de manera oficial, pero sí ha dejado ver que se encuentra en una relación sentimental, y que además estaría muy enamorado.

La supuesta nueva novia de Cris Valencia recuerda a Yana Karpova
Ella sería la nueva pareja de Cris Valencia y su parecido con Yana Karpova sorprende. (Foto Canal RCN).

Sin embargo, internautas comenzaron a indagar en quién podría ser esta misteriosa mujer y la gran mayoría coincidió en que se trataría de la DJ Guadalupe, una joven paisa con rasgos similares a los de su exnovia Yana Karpova.

La razón por la que se cree que su nueva pareja podría ser ella recae en las constantes interacciones que ambos han tenido a través de sus redes sociales, en donde incluso Cris Valencia aseguró que ella era la mujer de su vida.

