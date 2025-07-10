Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Melissa Gate se defiende y aclara amistad con Emiro Navarro: "Gente chismosa y sin oficio"

Melissa Gate ratificó su amistad con Emiro Navarro y aprovechó para callar algunas bocas, también confesó sus sentimientos.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Melissa Gate, Emiro Navarro
Melissa Gate se defiende y aclara amistad con Emiro Navarro | Foto del Canal RCN.

La segunda finalista de La casa de los famosos Colombia 2025, Melissa Gate, no se quedó callada, pues decidió revelar que se encuentra en buenos términos con su amigo Emiro Navarro.

Todo comenzó porque la empresaria de fajas Yina Calderón había dicho que Emiro ya no se estaba hablando con Melissa. En consecuencia, el influencer costeño arremetió contra la polémica emprendedora y le pidió que dejara de inventar chismes.

Pues bien, faltaba la respuesta de Melissa Gate, quien dio a entender que Yina Calderón sería una persona "sin oficio" a la vez que recalcó que ella sigue siendo amiga de Emiro Navarro.

Melissa Gate, Emiro Navarro
Melissa Gate ratifica su amistad con Emiro Navarro | Foto del Canal RCN.

"Gente chismosa y sin oficio que no tiene nada que hacer. Yo la verdad no estoy peleando con Emiro, me la llevo superbién con él; de hecho, él fue de los pocos que me ayudó con mi video de 'Reales' y no me cobró un peso", contestó Melissa Gate.

Luego de la aclaración de Melissa Gate, también añadió que Emiro es un buen amigo, hasta el punto en el que no descartó arreglar sus diferencias con Karola por el creador de contenido costeño.

Incluso, remarcó que ella se comunica con Emiro, solo que entiende que cada quien tiene su espacio.

Melissa Gate, Emiro Navarro
Melissa Gate quiere mucho a Emiro Navarro | Foto del Canal RCN.

"Yo a Emiro le debo demasiado, es una excelente persona, realmente es un gran amigo. Yo por él hasta sería capaz de hacer las paces con Karola... Yo a Emiro lo quiero mucho, no soy de esas amigas que molesta, dejo que él haga su vida, tenga sus amigos y normal", expresó Melissa Gate.

Es decir, para Melissa es normal no siempre estar en contacto con Emiro, pero eso no quiere decir que por eso la amistad que han construido se encuentre inestable.

Además, precisó que cuando ella se reúne con el cómico influenciador charlan de todos los temas que tienen pendientes, demostrando que su unión es sólida. Finalmente, compartió un mensaje sobre el significado de la amistad.

"Mira, para ser amigos tú no tienes que estar las 24/7 con alguien", concluyó Gate.

