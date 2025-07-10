Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La Jesuu tomaría acciones legales contra Yina Calderón por comentarios ofensivos

La Jesuu anunció acciones legales contra Yina Calderón por presuntos comentarios ofensivos en su contra en recientes entrevistas.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
La Jesuu estudia acción legal contra Yina Calderón
Posible demanda: La Jesuu responde a comentarios de Yina Calderón. (Foto Canal RCN).

El conflicto entre Yina Calderón y La Jesuu parece no tener fin. Las influenciadoras colombianas siguen dando de qué hablar en redes sociales, después de que Yina hiciera una serie de comentarios publicamente que La Jesuu consideró ofensivos.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre La Jesuu?

Hace pocos días se volvió viral en redes sociales una serie de entrevistas que Yina Calderón brindó, en las cuales hubo un factor común: su pronunciamiento sobre La Jesuu y sus fuertes prejuicios hacia ella, en los que destacaba su supuesto mal olor.

La Jesuu responde: posible proceso legal contra Yina Calderón
La Jesuu reacciona y podría demandar a Yina Calderón por comentarios ofensivos. (Foto Canal RCN).

Sin embargo, más allá de estas acusaciones, lo que más llamó la atención de manera negativa fue la forma en la que se dirigió a ella al llamarla “esa negra”.

Algunas de las frases de Yina hacia La Jesuu que impactaron a los interntautas fueron: “no es que me caiga mal, es que me da asco”, “esa m*lparida olía feo, era fastidiosa”, “no le recibiría ni siquiera un plato de comida, porque me da asco”, entre otras.

Sin duda alguna, estos comentarios generaron gran polémica en redes sociales y continúan dando de qué hablar entre los seguidores de ambas influenciadoras.

¿La Jesuu tomará acciones legales contra Yina Calderón por presunto rac*smo?

En respuesta a los impactantes comentarios de Yina Calderón hacia La Jesuu, la creadora de contenido caleña decidió pronunciarse por medio de un video en el que dejó a un lado su enemistad para referirse a los prejuicios que lanzó hacia ella convirtiéndolos en burla.

Yina Calderón bajo la lupa: La Jesuu analiza medidas legales
La Jesuu anuncia posibles acciones legales contra Yina Calderón. (Foto Canal RCN).

"Lo verdaderamente feo no está en el color de piel; así como ella siempre se expresa 'esa negra' de forma tan despectiva, ni en los olores, sino en el destruir, mentir, y dañar a los demás para sentirse mejor"

Además, ante la insistencia de sus seguidores para que tomara acciones legales por presunto rac*smo, la influencer confirmó que efectivamente lo hará, aunque sin dar mayores detalles sobre el proceso.

“¿Y por qué no la denuncias por tanto rac*smo? No podemos permitir esto más, de verdad”, comentó uno de sus seguidores, a lo que La Jesuu respondió: “voy a entrar en proceso”.

